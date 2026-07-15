Policija upala u apartman u Tisnom: Sve su ovo našli i uhitili Britanca

Policija je u Tisnom uhitila 35-godišnjeg državljanina Velike Britanije zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što je u apartmanu u kojem je boravio pronašla veću količinu droge.

Šibensko-kninska policija je na temelju Županijskog suda u Šibeniku u utorak pretražila apartman u kojem je pronašla 286 komada tableta MDMA, jednu pvc vrećicu s 10,3 grama kokaina, 30 pvc vrećica s 19,5 grama MDMA u kristalima, 18 pvc vrećica s 53,85 grama ketamina. Odala ga je i precizna digitalna vaga te veća količina novca.

U akciji je sudjelovala šibensko-kninska policija, Ravnateljstvo policije, Kriminalistička policija i odjel zadužen za droge.

Nakon kriminalističkog istraživanja, tridesetpetogodišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava protiv njega dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.