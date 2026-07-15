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POLICIJA REAGIRALA /

Gol stajao na prozoru stana u blizini dječjeg parka u Puli: Građani ga prijavili

Gol stajao na prozoru stana u blizini dječjeg parka u Puli: Građani ga prijavili
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Foto: Shutterstock/ilustracija

Njegovo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i drugih stanara, pogotovo kada s u obzir uzme činjenica da se sve odvijalo blizu parka za djecu

15.7.2026.
18:00
danas.hr
Shutterstock/ilustracija
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Pulska policija dovršila je u srijedu kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjim Hrvatom koji je prošli tjedan gol stajao na prozoru svojeg stana u Koparskoj ulici u blizini dječjeg parka. 

Policija u priopćenju navodi da je 64-godišnjak 9. srpnja gol stajao na prozoru, koji se proteže od poda stana, što znači da je muškarac u potpunosti bio izložen pogledima. 

Brza reakcija policije 

Njegovo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i drugih stanara, pogotovo kada s u obzir uzme činjenica da se sve odvijalo blizu parka za djecu. Građani su ga prijavili, a policija je žurno reagirala i potom prijavila počinitelja. 

"Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv muškarca je pokrenut prekršajni postupak", ističe policija u priopćenju.

PulaPolicijaGol
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