Gol stajao na prozoru stana u blizini dječjeg parka u Puli: Građani ga prijavili

Pulska policija dovršila je u srijedu kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjim Hrvatom koji je prošli tjedan gol stajao na prozoru svojeg stana u Koparskoj ulici u blizini dječjeg parka.

Policija u priopćenju navodi da je 64-godišnjak 9. srpnja gol stajao na prozoru, koji se proteže od poda stana, što znači da je muškarac u potpunosti bio izložen pogledima.

Brza reakcija policije

Njegovo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i drugih stanara, pogotovo kada s u obzir uzme činjenica da se sve odvijalo blizu parka za djecu. Građani su ga prijavili, a policija je žurno reagirala i potom prijavila počinitelja.

"Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv muškarca je pokrenut prekršajni postupak", ističe policija u priopćenju.