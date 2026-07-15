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POKUŠAJ UBOJSTVA /

Makedonac nožem napao Srbina, DORH objavio detalje užasa na brodu kod Medulina

Makedonac nožem napao Srbina, DORH objavio detalje užasa na brodu kod Medulina
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/PIXSELL, ilustracija

Pokrenuta je istraga protiv 55-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije zbog pokušaja ubojstva 48-godišnjeg državljanina Srbije, izvijestili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Puli

15.7.2026.
6:24
danas.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL/PIXSELL, ilustracija
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Pokrenuta je istraga protiv 55-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije zbog pokušaja ubojstva 48-godišnjeg državljanina Srbije, izvijestili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Puli.

Napad se dogodio na brodu na području Medulina, a osumnjičeniku je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

"Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 55-godišnjak u ponedjeljak, 13. srpnja, na brodu kod Medulina, s namjerom da usmrti 48-godišnjaka, na njega nasrnuo nožem.

Sumnja se da je više puta zamahnuo prema glavi i trbuhu žrtve. Kako bi obranio vitalne dijelove tijela, 48-godišnjak je podmetnuo ruku i pritom zadobio teške tjelesne ozljede. U daljnjem napadu osumnjičenika je spriječio drugi građanin koji mu je oduzeo nož", javlja DORH.

Istražni zatvor

Nakon što je zaprimilo kaznenu prijavu Policijske postaje Pula, Županijsko državno odvjetništvo u Puli ispitalo je 55-godišnjaka i donijelo rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju.

Državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Puli određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od bijega. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i odredio mu istražni zatvor.

DorhPulaNapad NožemMedulin
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