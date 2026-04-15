Putin poslao bombarder na 'Otok'? Britanci u strahu podigli borbene zrakoplove

Britanski borbeni zrakoplovi sinoć su podignuti iz straha da ruski bombarder dugog dometa leti ravno prema zračnom prostoru Ujedinjenog Kraljevstva, piše The Sun.

Nakon što je uočen neidentificirani zrakoplov, dva RAF-ova Typhoona i jedan Voyager za dopunjavanje gorivom raspoređeni su prema Shetlandu.

Typhooni su poletjeli s RAF Lossiemouth u Škotskoj, a zrakoplov za dopunjavanje goriva s RAF Brize Norton u Oxfordshireu. Putinov ratni zrakoplov ostao je izvan britanskog zračnog prostora i zrakoplovi ga nisu morali presresti pa su se Typhooni vratili u bazu.

Izvori iz obrane rekli su za The Telegraph da je britansko sudjelovanje u praćenju zrakoplova bilo dio šireg odgovora saveznika NATO-a.

Sankcionirani tanker prenosio vojni teret?

To se dogodilo nakon što je Kremlj poslao ratni brod da prati dva sankcionirana tankera kroz La Manche. Teretni brod Kremlja, nazvan Universal, su preko britanskih teritorijalnih voda sigurno ispratili ruski ratni brod i tanker iz sjene.

Sada je otkriveno da je Universal prevozio "vojno relevantan" teret koji će izravno koristiti ruska vojska, rekao je visoki izvor pomorske sigurnosti za The i Paper.

Visoki izvor iz NATO-a dodao je da je brod mogao prevoziti hranu ili rezervne dijelove za ruske ratne brodove koji "djeluju na udaljenosti" od Ukrajine. Pojavio se strah da Rusija sada "često" koristi La Manche za isporuke.

Slučaj Universala je barem šesti put da je "vojno relevantan" ruski tanker neometano prošao La Mancheom s pratnjom ratnog broda Kremlja u posljednjih 12 mjeseci, tvrdi izvor.

Prijašnji incidenti s ruskim bombarderima

Jučer nije bio ni prvi put da su britanski mlažnjaci bili u akciji uz obalu Škotske kako bi odgovorili na ruske zrakoplove. 2020. godine, mlažnjaci RAF-a uzletjeli su u zrak da bi presreli ruske bombardere koji su se kretali prema britanskom nosaču zrakoplova.

Mlažnjaci Typhoon pratili su dva masivna bombardera Tupoljev 160 dok su letjeli iz Arktičkog kruga prema suverenim vodama Ujedinjenog Kraljevstva.

Ruski bombarderi dugog dometa, poznati kao Blackjackovi, izgrađeni su za nošenje nuklearnih projektila i imaju raspon krila veći od 50 metara.

Izvor RAF-a rekao je da su Blackjackovi "opasnost za drugo zrakoplovstvo" jer nisu komunicirali s kontrolom zračnog prometa niti emitirali svoje lokacije.

RAF je tada izjavio: "Lovci Typhoon sa sjedištem u RAF Lossiemouth bili su u zraku protiv neidentificiranih zrakoplova koji su se približavali području interesa Ujedinjenog Kraljevstva. Presreli smo i ispratili dva ruska strateška bombardera dugog dometa Tu-160 Blackjack."