FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI DETALJI /

Dinamo pripremio veliku proslavu 115. rođendana: Evo što sve čeka navijače diljem Zagreba

×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U nedjelju se slavi 115 godina postojanja, a tim je povodom organiziran bogati program za navijače u cijelom gradu

24.4.2026.
16:33
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo za vikend planira veliku proslavu i nezaboravnih par dana za sve svoje navijače. 

U nedjelju se slavi 115 godina postojanja, a tim je povodom organiziran bogati program za navijače u cijelom gradu. SVe to je naravno uz veliku mogućnost osiguravanja naslova prvaka. Pobjede li Plavi Varaždin na Maksimiru od 18:45 sati, titula je osvojena. 

Slavlja će biti na dvije lokacije kako bvi se obuhvatio i zapadni i istočni dio grada. Jedna će lokacija biti na okretištu Maksimir, gdje će Dinamo, u suradnji sa ZET-om, organizirati posebno brendirani rođendanski tramvaj, koji bi cijeli dan trebao voziti zagrebačkim ulicama. Štoviše, stanice će najavljivati glasovi Dinamovih igrača.

U program je obuhvaćen i dječji sadržaj s animatorom i maskotom Plavkom, tu je i kviz znanja o Dinamu i ZET-u nazvan "Tramkviz", kao i večernje druženje uz glazbeni program Zaprešić Boysa.

Na zapadu grada, Dinamo organizira cjelodnevni program na igralištu OŠ Ante Kovačić u Španskom. Program će trajati od 10 do 22 sata, a održat će se razne sportske i humanitarne aktivnosti uz malonogometni i košarkaški turnir. Prisutne će zabavljati i DJ, a u 15 sati na druženje bi trebali doći igrači prve momčadi. 

DinamoHnlProslavaSlavlje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike