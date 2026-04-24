Dinamo pripremio veliku proslavu 115. rođendana: Evo što sve čeka navijače diljem Zagreba

Dinamo za vikend planira veliku proslavu i nezaboravnih par dana za sve svoje navijače.

U nedjelju se slavi 115 godina postojanja, a tim je povodom organiziran bogati program za navijače u cijelom gradu. SVe to je naravno uz veliku mogućnost osiguravanja naslova prvaka. Pobjede li Plavi Varaždin na Maksimiru od 18:45 sati, titula je osvojena.

Slavlja će biti na dvije lokacije kako bvi se obuhvatio i zapadni i istočni dio grada. Jedna će lokacija biti na okretištu Maksimir, gdje će Dinamo, u suradnji sa ZET-om, organizirati posebno brendirani rođendanski tramvaj, koji bi cijeli dan trebao voziti zagrebačkim ulicama. Štoviše, stanice će najavljivati glasovi Dinamovih igrača.

U program je obuhvaćen i dječji sadržaj s animatorom i maskotom Plavkom, tu je i kviz znanja o Dinamu i ZET-u nazvan "Tramkviz", kao i večernje druženje uz glazbeni program Zaprešić Boysa.

Na zapadu grada, Dinamo organizira cjelodnevni program na igralištu OŠ Ante Kovačić u Španskom. Program će trajati od 10 do 22 sata, a održat će se razne sportske i humanitarne aktivnosti uz malonogometni i košarkaški turnir. Prisutne će zabavljati i DJ, a u 15 sati na druženje bi trebali doći igrači prve momčadi.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Putin se obrušio na Bacha! 'To je sramotno, rekao bih kukavički'