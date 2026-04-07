Bad Blue Boysi pripremaju ludnicu na Maksimiru povodom 40 godina: Evo tko sve stiže

Zagrebačka navijačka skupina Bad Blue Boysi jučer su na svom Telegram kanalu na intrigantan način najavila veliku novost koja je danas otkrivena. Bad Blue Boysi 30. kolovoza organiziraju spektakularni koncert na stadionu Maksimir povodom 40. godišnjice svog postojanja i vjernosti Dinamu.

U sklopu proslave ovog jubileja, Dinamov sjever priprema niz događanja, a središnji događaj bit će upravo taj koncert. Organizatori naglašavaju da je cilj okupiti sve generacije Bad Blue Boysa koje su tijekom četiri desetljeća branile ime i ugled grupe. Očekuje se da će ovo biti najveće okupljanje fanova u povijesti organizacije, pružajući priliku da se na jednom mjestu susretnu svi koji prate Dinamo s tribina.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Bad Blue Boysi ove godine slave 40 godina navijanja i života s Dinamom!

Dinamov sjever povodom ovog velikog jubileja priprema niz navijačkih manifestacija, a kulminacija svega bit će veliki koncert na našem stadionu u nedjelju 30. kolovoza!

Ovaj će koncert biti nagrada svim generacijama Bad Blue Boysa koji su branili ime i čast grupe u ova četiri desetljeća i koje želimo okupiti na do sada najmasovnijem i najvećem događaju u našoj organizaciji.

Pozivamo ovim putem sve Zagrepčane i ostale Dinamovce sa svih tribina da budu dio ovog spektakla i s nama proslave velikih 40.

Na koncertu nastupaju:

– Prljavo Kazalište

– Pips Chips & Videoclips

– Jura Stublić & Film

– Psihomodo Pop

Early bird ulaznice po cijeni od 20 eura za parter i 25 eura za tribinu u prodaju kreću u petak 10. travnja 2026. u 12:00 u sustavu Core Event i u Bad Blue Boys Fan Shopu (Preradovićeva 22, Zagreb).

Ta cijena će biti na snazi najkasnije do 17. travnja 2026. ili dok se predviđeni kontingent rasproda, nakon čega se diže na 25 eura za Parter, odnosno 30 eura za tribinu.

Napomena: Djeca do 10 godina ne plaćaju ulaz.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ženska reprezentacija spremna za završnicu: Kapetanica se vraća nakon godine dana