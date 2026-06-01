Bivša supruga Jamesa Van Der Beeka izgovorila je sudbonosno 'da' tri mjeseca nakon njegove smrti

Glumica Heather McComb (49), bivša supruga prerano preminule zvijezde serije "Dawson's Creek" Jamesa Van Der Beeka, objavila je sretnu vijest o svom vjenčanju za glumca Scotta Michaela Campbella (54).

Heather McComb i Scott Michael Campbell izrekli su sudbonosno "da" u subotu, 30. svibnja, u Missouli u Montani, gradu koji su opisali kao svoj "najdraži na svijetu". Intimna ceremonija održana je na otvorenom, a mladenku je vjenčala njezina sestra Essence Atkins. Sreću je podijelila s pratiteljima na Instagramu, objavivši seriju fotografija s vjenčanja.

"Jučer smo se Scott Michael Campbell i ja, pod Božjim zavjetom, službeno vjenčali okruženi ljudima koje najviše volimo na svijetu", napisala je McComb. "Naša su srca puna i ponizna zbog sve ljubavi kojom smo bili okruženi. Bog je tako dobar. Hvala svim našim obiteljima i prijateljima koji su putovali iz cijele zemlje da bi bili s nama. Učinili ste ovaj vikend zaista posebnim i čarobnim, nikada ga nećemo zaboraviti."

Mladenka je za svoj poseban dan odabrala ležeran, ali upečatljiv stil, noseći bijele kaubojske čizme sa šljokicama, koje su do kraja proslave, kako je otkrila, bile potpuno prekrivene blatom. Njezin novi suprug, glumac poznat po ulogama u serijama "Besramnici" i "Hitna služba", također je podijelio svoju sreću, opisujući protekli tjedan kao "najnevjerojatniji" u životu.

Sjećanje koje ne blijedi

Ipak, nad ovim sretnim početkom nadvila se sjena nedavnog gubitka. James Van Der Beek preminuo je 11. veljače u 48. godini života nakon hrabre borbe s rakom debelog crijeva. Vijest o njegovoj smrti potresla je svijet, a Heather McComb, s kojom je bio u braku od 2003. do 2010. godine, tada je podijelila dirljivu posvetu koja je otkrila dubinu njihovog odnosa i nakon razvoda.

"Slomljena sam zbog gubitka voljenog Jamesa. Posebno sam slomljena zbog njegove nevjerojatne supruge Kimberly, njegove predivne djece i njegove nevjerojatne obitelji", napisala je tada. Uz poruku je objavila njihovu crno-bijelu fotografiju nastalu na njezin 21. rođendan, prije nego što je serija "Dawson's Creek" uopće počela s emitiranjem. "Ovako ću uvijek vidjeti Jamesa: nevinog, dobrog i čista srca. Kakvo smo putovanje dijelili tijekom godina. Neizmjerno sam zahvalna na posebnoj povezanosti, prijateljstvu i ljubavi koju smo dijelili i koja je trajala desetljećima. Čuvat ću posljednje riječi pune ljubavi koje smo razmijenili."

Ljubav koja je prerasla u prijateljstvo

Ljubavna priča Heather McComb i Jamesa Van Der Beeka započela je početkom 2000-ih, a okrunjena je vjenčanjem u Malibuu u srpnju 2003. godine. Iako je njihov brak završio razvodom 2010. godine, njihov je odnos ostao primjer međusobnog poštovanja. Rastali su se, kako je tada rečeno, "potpuno prijateljski" i ostali bliski prijatelji.

Te iste godine, James je upoznao Kimberly Brook (44), s kojom je zasnovao veliku obitelj. Heather je u svojoj posveti iskazala duboko poštovanje prema Kimberly, ističući: "Znam da je James toliko volio biti otac i, o, kako je volio Kimberly svim svojim bićem. Prave srodne duše. Način na koji se ona brinula za njega s takvom gracioznošću je predivan i nešto čemu ću se zauvijek diviti."

