VELIKI JUBILEJ /

Jedan igrač Dinama protiv Rijeke stigao do velike brojke, i ne nije Beljo

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hoxha je u 100 nastupa za Dinamo postigao 11 pogodaka i 14 asistencija, a posebno je bio efikasan u drugoj polovici prvog dijela ove sezone

19.4.2026.
12:48
Sportski.net
Dinamo je u subotu na svom Maksimiru odigrao 2-2 i time zaustavio svoj veliki niz od osam pobjeda. Strijelac oba pogotka za Plave bio je Dion Drena Beljo, dok je za Rijeku oba pogotka postigao Tiago Dantas.

No, Dinamo je nakon utakmice pobjedu ipak posvetio jednom drugom igraču. Riječ je o albanskom krilu Arbëru Hoxhi koji je u subotu stoti put obukao modri dres. Hoxha je u 100 nastupa za Dinamo postigao 11 pogodaka i 14 asistencija, a posebno je bio efikasan u drugoj polovici prvog dijela ove sezone.

Hoxha je u Dinamo stigao u siječnju 2024. iz Slaven Belupa kojem je Dinamo za njegove usluge platio milijun eura. Već se duže spominje i opcija njegova odlaska iz kluba, a kao jedna od opcija spominje se i Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović. Upravo ga je on i doveo u Dinamo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
