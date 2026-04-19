Jedan igrač Dinama protiv Rijeke stigao do velike brojke, i ne nije Beljo

Dinamo je u subotu na svom Maksimiru odigrao 2-2 i time zaustavio svoj veliki niz od osam pobjeda. Strijelac oba pogotka za Plave bio je Dion Drena Beljo, dok je za Rijeku oba pogotka postigao Tiago Dantas.

No, Dinamo je nakon utakmice pobjedu ipak posvetio jednom drugom igraču. Riječ je o albanskom krilu Arbëru Hoxhi koji je u subotu stoti put obukao modri dres. Hoxha je u 100 nastupa za Dinamo postigao 11 pogodaka i 14 asistencija, a posebno je bio efikasan u drugoj polovici prvog dijela ove sezone.

Čak 100 puta naš Arbër Hoxha obukao je plavi dres i istrčao na teren braneći boje Dinama.

Dragi Arbi, hvala ti na svemu. Ponosni smo na tebe i želimo ti još puno utakmica u našem dresu! 🙌 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 18, 2026

Hoxha je u Dinamo stigao u siječnju 2024. iz Slaven Belupa kojem je Dinamo za njegove usluge platio milijun eura. Već se duže spominje i opcija njegova odlaska iz kluba, a kao jedna od opcija spominje se i Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović. Upravo ga je on i doveo u Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi golovi iz ludog derbija Dinama i Rijeke