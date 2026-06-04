Medvjed napao Slovaka (37) i teško ga ozlijedio: Ovo je treći put da je preživio susret sa zvijeri!

Na planinskom prijelazu koji spaja regije Liptov i Oravu u Slovačkoj dogodio se stravičan napad medvjeda na čovjeka.

Žrtva je 37-godišnji šumski radnik, no ono što ovu priču čini potpuno nevjerojatnom jest činjenica da mu je ovo čak treći put u životu da ga napada medvjed, piše tnlive.sk.

Drama na teško dostupnom terenu

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima na izrazito nepristupačnom planinskom lancu. Prema informacijama spašavatelja koji su prvi stigli na teren, bliski susret sa zvijeri pretvorio se u borbu za život tijekom koje je muškarac padao niz strmu padinu desecima metara.

Nakon užasnog pada, ljutita životinja nastavila je gristi i grebati nesretnog čovjeka, a tek nakon što ga je teško ozlijedila, povukla se u šumu.

Zbog guste naoblake i magle, Helikopterska hitna medicinska služba nije mogla sletjeti niti prići ozlijeđenom radniku. U akciju spašavanja odmah su se uključili lokalni vatrogasci i gorski spasioci.

"Vatrogasna postrojba se kroz iznimno teško dostupan teren pješice probila do ozlijeđene osobe. Nakon pružanja prve pomoći, na nosilima su ga kilometrima spuštali kroz šumu do ceste gdje ga je čekalo vozilo hitne pomoći", izjavila je Mária Pohanková Zahatlanová, glasnogovornica vatrogasne službe.

Muškarac je s teškim ozljedama ramena i brojnim ugriznim ranama hitno prevezen u bolnicu u Liptovskom Mikulášu.

Drugi napad u dva dana

Lokalni mediji ističu nevjerojatno sreću ovog šumara, s obzirom na to da mu je ovo već treći put da ga je napao medvjed.

S druge strane, ovaj je incident dodatno podigao paniku u Slovačkoj, budući da se radi o drugom napadu medvjeda u nepunih 48 sati, piše tnlive.sk.

U utorak predvečer medvjedica je napala 36-godišnjeg muškarca u okrugu Žilina. Taj je muškarac s teškim i brojnim ranama po cijelom tijelu hospitaliziran u bolnici u Žilini i trenutačno se nalazi u stabilnom stanju. Učestali napadi ponovno su otvorili žustre rasprave u tamošnjoj javnosti o kontroli populacije medvjeda u slovačkim planinama.