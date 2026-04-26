Kronologija napada na večeri s Trumpom: Na pozornicu su se popeli s oružjem i odvukli ga

U subotu se tradicionalna godišnja gala večer s novinarima koja se održava u Washingtonu, a prisustvovao joj je i Donald Trump sa suprugom, pretvorila u kaos kada je naoružani muškarac pokušao provaliti unutra.

"Na pod! Na pod!"

Stotine novinara, članova kabineta, diplomata i istaknutih osoba iz washingtonske elite, koji su samo nekoliko trenutaka prije ugodno čavrljali uz jelo i piće, odjednom su čučnuli ili polijegali na pod.

Ispred goleme plesne dvorane washingtonskog hotela Hilton začula se jaka buka.

Američki predsjednik, koji je u tom trenutku sjedio za glavnim stolom na povišenoj platformi na večeri izvjestitelja iz Bijele kuće isprva nije reagirao, ostao je ravnodušan, prenosi AFP.

Pripadnici Tajne službe, agencije odgovorne za zaštitu najviših dužnosnika hitro su se popeli s oružjem u rukama na pozornicu ispod velikog transparenta na kojem je pisalo "Udruga dopisnika Bijele kuće" nakon pucnjave da bi izveli najviše dužnosnike na sigurno.

Pripadnici zaštite 79-godišnjeg milijardera i teško naoružano osiguranje skočili su na pozornicu na kojoj je bio glavni stol okružili i izveli predsjednika iz dvorane, zajedno sa suprugom Melanijom i ostalim visokim dužnosnicima: potpredsjednikom J. D. Vanceom, tajnicom za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt i nekoliko članova kabineta.

Za glavnim stolom na pozornici ostale su tek dvije osobe.

Glazba u pozadini dvorane, ispunjenoj plavičastim prigušenim svjetlom koje je pridonijelo nadrealnoj atmosferi trenutka, odjedanput je utihnula.

Helikopter i bljeskajuća svjetla

Vrlo brzo se proširila vijest o tomu da su ispaljeni hici, što je skupini novinara prenio Mehmet Oz, voditelj programa javnoga zdravstvenog osiguranja, dok su ga i samog iz prostorije izvodili pripadnici snaga reda.

Nekoliko dugih minuta su gosti, koje su snage reda 'potjerale' u hotelsko prizemlje, ostali osupnuti, u rukama čvrsto držeći mobitele dok su čekali vijesti o predsjedniku, sve dok on nije na svojoj društvenoj mreži Truth objavio da je zdrav i da je na sigurnom.

Donald Trump je isprva predložio da se događaj, kojemu je prvi put prisustvovao kao predsjednik, nastavi. No potom je objavio da je događaj definitivno otkazan, ali da će održati konferenciju za novinare u Bijeloj kući.

Neki od novinara izjurili su iz hotela, istoga onog u kojemu je pokušaj atentata godine 1981. preživio tadašnji predsjednik Ronald Reagan. Dok im je helikopter tutnjao nad glavama, novinari su se probijali kroz mnoštvo policajaca i policijskih automobila s bljeskajućim svjetlima.

'Ponovno ćemo to učiniti'

Dva sata nakon incidenta, američki predsjednik, odjeven u svečani smoking, pojavio se pred okupljenim novinarima i uzvanicima. Govorio je o "potencijalnom atentatoru" koji je namjeravao "ubijati" te je iznio detalje - naoružani napadač pokušao je probiti sigurnosno područje na ulazu u dvoranu u kojoj se sve događalo, pri čemu je uhićen.

Trump je kazao da je pritom ustrijeljeni pripadnik policije.

"Bila je to malo drugačija večer nego što smo očekivali, ali ponovno ćemo to učiniti", obećao je milijarder.

Tijekom svojega prvog mandata, kao i prošle godine Donald Trump klonio se ove gala večere, zamišljene kao proslave slobode tiska, kojoj su prisustvovali svi njegovi prethodnici od dvadesetih godina prošlog stoljeća. Otkad se vratio na vlast, Trump neumoljivo napada medije.

No u subotu navečer je republikanski vođa SAD-a, čini se, objavio svojevrsno primirje s novinarima i medijima.

"Želim zahvaliti novinarima, medijima, bili ste vrlo odgovorni u svom izvještavanju", rekao je s govornice u sobi za press konferencije Bijele kuće.

