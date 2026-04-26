Što znamo o napadaču? Proglašen učiteljem mjeseca, razvijao video igre

Muškarac osumnjičen za pucnjavu na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u subotu navečer radio je kao učitelj i programer videoigara iz Južne Kalifornije, prema javnim podacima, objavio je CNN.

Cole Tomas Allen (31), koji živi u predgrađu Los Angelesa, Torranceu, identificiran je od strane policije kao naoružani muškarac savladan u blizini večere na kojoj su se okupili predsjednik Trump i drugi dužnosnici, rekla su za CNN dva izvora upoznata sa slučajem.

LinkedIn profil koji odgovara njegovom imenu i fotografiji opisao ga je kao honorarnog nastavnika u C2 Education, tvrtki za pripremu testova i podučavanje. C2 je proglasio Allena "učiteljem mjeseca" tvrtke u prosincu 2024., prema objavama tvrtke na društvenim mrežama. Nitko se nije javio na telefonski broj C2 kasno u subotu navečer.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Allen je 2017. godine diplomirao strojarstvo na Kalifornijskom tehnološkom institutu, a prošle godine je magistrirao računarstvo na Kalifornijskom državnom sveučilištu Dominguez Hills.

Kao student na Caltechu, predstavljen je u lokalnim vijestima 2017. godine zbog razvoja prototipa kočnice za nuždu za invalidska kolica.

Prema evidenciji Savezne izborne komisije, Allen je donirao 25 ​​dolara za predsjedničku kampanju Kamale Harris u listopadu 2024.

Allen se na svom LinkedIn profilu također opisao kao programer videoigara, a čini se da je objavio igru ​​pod nazivom Bohrdom na prodaju na platformi Steam za 1,99 dolara. Prema saveznim zapisima o zaštitnim znakovima, 2018. godine registrirao je zaštitni znak za naziv igre.

Na svom LinkedInu, Allen je napisao da „trenutno razvija drugu igru, radnog naziva 'First Law'“.

Trump je objavio njegovu sliku na društvenim mrežama.