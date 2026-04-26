Spašavala je Trumpa kad je pogođen u uho, a sad je snimljena u Hiltonu! S ovom agenticom nema šale...

Na društvenim mrežama pojavile su se brojne snimke nakon pucnjave u hotelu Hilton u Washingtonu tijekom tradicionalne večere koju je američki predsjednik Donald Trump ondje organizirao za izvjestitelje iz Bijele kuće.

Na tim se snimkama vidi kako osumnjičeni za napad, Cole Thomas Allen (31), leži na tlu nakon što su ga pogodili pripadnici Tajne službe, koji su otvorili vatru nakon što je taj gost pojurio prema svečanoj dvorani u kojoj se održavala večera, pri čemu je imao sačmaricu, pištolj i više noževa.

Kako doznaje CBS News, Allen je istražiteljima priznao da je želio pucati na dužnosnike Trumpove administracije. Na jednoj od snimki vidi se žena koja je pripadnica Tajne službe. Za nju pojedini korisnici društvene mreže X tvrde da je upravo ona zaustavila napadača. "Srušila ga je bez problema. Kakva legenda", navodi se na jednom X profilu.

— Darth Powell (@VladTheInflator) April 26, 2026

Neuništiva agentica

Na snimkama iz Hiltona se vidi kako agentica ustaje od osumnjičenika i tjera osobe koje su znatiželjno snimale prizor.

Žena izgledom podsjeća na pripadnicu Tajne službe koja je tijelom štitila Trumpa u srpnju 2024. na predizbornom skupu u Butleru u Pennsylvaniji, nakon što je iz vatrenog oružja pogođen u uho prilikom prvog od dva neuspjela atentata na njega prije glasanja za predsjednika SAD-a u studenome te godine.

Pojavile su se i nove snimke iz same svečane dvorane nakon što su odjeknuli pucnji ispred nje, a prva dama Melania je, prema Trumpovim riječima, doživjela "traumatično" iskustvo i spustila se ispod stola prije nego što je evakuirana zajedno sa suprugom.

This angle shows Stephen Miller, Pete Hegseth, RFK, and their wives.



— Erin Derham (@HistoryBoutique) April 26, 2026

Na snimkama se vidi da nije samo Trumpova supruga bila preplašena zbog onoga što se događa, već i njegovi najbliži suradnici, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha, ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja i savjetnika za unutarnju sigurnost Bijele kuće Stephena Millera. Svi su uz pomoć osiguranja brzo izvedeni iz dvorane.

