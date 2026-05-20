Kamion pokupio dostavljača na motociklu na Branimirovoj!

Čitateljica nam je poslala fotografije prometne nesreće na križanju Branimirove i Ulice Divke Budaka u srijedu prijepodne. Prema njezinim riječima kamion je pokupio dostavljača.

Policija nam je potvrdila da je na spomenutom mjestu bila nesreća u 10.35 sati te da su u njoj sudjelovali teretno vozilo i motocikl. Nakon očevida bit će poznate okolnosti nesreće, a u policiji nisu imali informaciju je li vozač motocikla ozlijeđen.

Prema fotografijama se čini da policajac razgovara s vozačem kamiona, a kraj motocikla stoje trojica muškaraca od kojih jedan ima plavu kacigu na glavi koja odgovara boji dostavne kutije na motociklu.