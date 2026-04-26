Marija Selak Raspudić svjedočila pucnjavi u Washingtonu: 'Odjednom kreće kaos'

Hrvatska saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je u Washingtonu gdje je stigla kao gošća američkog State Departmenta te je bila u hotelu u kojem se održava Večera s dopisnicima Bijele kuće na kojoj je 31-godišnji muškarac pucao iz sačmarice prema pripadniku Tajne službe.

Ona je u tom trenutku bila u lobiju hotela čekala je s gošćom iz Poljske svoje domaćine. Kad ispod napadač je pucao, pokušavajući ući u dvoranu gdje su bili američki predsjednik Doland Trump, njegova supruga Melania Trump, američki potpredsjednik J. D. Vance i brojni drugi dužnosnici, diplomati i novinari.

Sačmarica napad Bijela kuća

"Stojim u lobiju hotela s Poljakinjom s kojom sam bila na istom letu. Čekamo svoje domaćine, ljudi pored nas defiliraju u svečanim odijelima i haljinama, silaze kat ispod u dvoranu na tu gala večeru za dopisnike u Bijeloj kući. U jednom trenutku kreće kaos, ljudi trče pored nas, svi skupa krećemo prema izlazu", rekla je za Jutarnji list.

Navela je da je stiglo puno crnih automobila i sva sila pripadnika tajne službe i Trumpova osiguranja. "Nakon što smo izašle iz hotela, u prvim trenucima nismo znale što se točno događa. Momentalno su nas okružili pripadnici tajne službe", rekla je.

Kaže da su naoružani ljudi vikali da se ne smiju pomaknuti, da je vladao kaos.

POGLEDAJTE VIDEO Hrvatski tim u cyber ratu, bojnik Jerković: 'Primili smo više od 500 napada u dva dana'