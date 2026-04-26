FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ODJEDNOM SU NAS OKRUŽILI' /

Marija Selak Raspudić svjedočila pucnjavi u Washingtonu: 'Odjednom kreće kaos'

Marija Selak Raspudić svjedočila pucnjavi u Washingtonu: 'Odjednom kreće kaos'
×
Foto: Screenshot X/Patrik Macek/Pixsell

Zastupnica je bila kat iznad mjesta na kojem je napadač pucao iz sačmarice

26.4.2026.
11:36
danas.hr
Screenshot X/Patrik Macek/Pixsell
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je u Washingtonu gdje je stigla kao gošća američkog State Departmenta te je bila u hotelu u kojem se održava Večera s dopisnicima Bijele kuće na kojoj je 31-godišnji muškarac pucao iz sačmarice prema pripadniku Tajne službe.

Ona je u tom trenutku bila u lobiju hotela čekala je s gošćom iz Poljske svoje domaćine. Kad ispod napadač je pucao, pokušavajući ući u dvoranu gdje su bili američki predsjednik Doland Trump, njegova supruga Melania Trump, američki potpredsjednik J. D. Vance i brojni drugi dužnosnici, diplomati i novinari.

Pogledajte slike kaosa u noći: Posezali se pištolji, evakuirani Trump i Melanija
×
"Stojim u lobiju hotela s Poljakinjom s kojom sam bila na istom letu. Čekamo svoje domaćine, ljudi pored nas defiliraju u svečanim odijelima i haljinama, silaze kat ispod u dvoranu na tu gala večeru za dopisnike u Bijeloj kući. U jednom trenutku kreće kaos, ljudi trče pored nas, svi skupa krećemo prema izlazu", rekla je za Jutarnji list.

Navela je da je stiglo puno crnih automobila i sva sila pripadnika tajne službe i Trumpova osiguranja. "Nakon što smo izašle iz hotela, u prvim trenucima nismo znale što se točno događa. Momentalno su nas okružili pripadnici tajne službe", rekla je.

Kaže da su naoružani ljudi vikali da se ne smiju pomaknuti, da je vladao kaos.

Detalje događaja pratit OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO Hrvatski tim u cyber ratu, bojnik Jerković: 'Primili smo više od 500 napada u dva dana'

Donald TrumpPucnjavaNapadSacmarica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike