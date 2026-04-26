Šef UFC-a šokirano izjavom o pucnjavi: 'Bilo je *ebeno zakon!'

Predsjednik UFC-a Dana White bio je na Večeri s dopisnicima Bijele kuće na kojoj je muškarac ispalio hitac iz sačmarice prema pripadniku tajne službe.

White je komentirao pucnjavu u hotelu u kojem je bio američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melanija Trump.

Posvjedočio je o tim trenucima: "Postalo je bučno, dečki s pištoljima počeli su trčati, vikali su "Spusti se". Ja se nisam spustio, bilo je *ebeno zakon. Bilo je to prilično ludo i jedinstveno iskustvo", rekao je.

Podsjetimo, pucnjava se dogodila ispred goleme plesne dvorane washingtonskog hotela Hilton. Američki predsjednik, koji je u tom trenutku sjedio za glavnim stolom na povišenoj platformi na večeri izvjestitelja iz Bijele kuće isprva nije reagirao.

Pripadnici Tajne službe, agencije odgovorne za zaštitu najviših dužnosnika popeli su se s oružjem u rukama na pozornicu ispod velikog transparenta na kojem je pisalo "Udruga dopisnika Bijele kuće" nakon pucnjave da bi izveli najviše dužnosnike na sigurno.

Pripadnici zaštite 79-godišnjeg milijardera i teško naoružano osiguranje skočili su na pozornicu na kojoj je bio glavni stol okružili i izveli predsjednika iz dvorane, zajedno sa suprugom Melanijom i ostalim visokim dužnosnicima: potpredsjednikom J. D. Vanceom, tajnicom za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt i nekoliko članova kabineta.

