NA VEČERI S TRUMPOM /

Šef UFC-a šokirano izjavom o pucnjavi: 'Bilo je *ebeno zakon!'

Foto: Screenshot X/Profimedia

Dana White kaže da su vikali da se spuste na pod, on se nije spustio

26.4.2026.
12:33
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Predsjednik UFC-a Dana White bio je na Večeri s dopisnicima Bijele kuće na kojoj je muškarac ispalio hitac iz sačmarice prema pripadniku tajne službe.

White je komentirao pucnjavu u hotelu u kojem je bio američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melanija Trump.

Posvjedočio je o tim trenucima: "Postalo je bučno, dečki s pištoljima počeli su trčati, vikali su "Spusti se". Ja se nisam spustio, bilo je *ebeno zakon. Bilo je to prilično ludo i jedinstveno iskustvo", rekao je.

Podsjetimo, pucnjava se dogodila ispred goleme plesne dvorane washingtonskog hotela Hilton. Američki predsjednik, koji je u tom trenutku sjedio za glavnim stolom na povišenoj platformi na večeri izvjestitelja iz Bijele kuće isprva nije reagirao.

Pripadnici Tajne službe, agencije odgovorne za zaštitu najviših dužnosnika popeli su se s oružjem u rukama na pozornicu ispod velikog transparenta na kojem je pisalo "Udruga dopisnika Bijele kuće" nakon pucnjave da bi izveli najviše dužnosnike na sigurno.

Pripadnici zaštite 79-godišnjeg milijardera i teško naoružano osiguranje  skočili su na pozornicu na kojoj je bio glavni stol okružili i izveli predsjednika iz dvorane, zajedno sa suprugom Melanijom i ostalim visokim dužnosnicima: potpredsjednikom J. D. Vanceom, tajnicom za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt i nekoliko članova kabineta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
