Izjava glasnogovornice s gala večere postala viralna nakon drame u Hiltonu: Odmah ćete znati zašto

Društvenim mrežama širi se snimka izjave glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt, nastala neposredno prije večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Washington Hilton, na kojoj je kasnije došlo do pucnjave.

Leavitt je u izjavi za Fox News pozvala gledatelje da prate događaj, poručivši da će Donald Trump održati odličan govor i da će biti "shots fired in the room". Nakon što je večer završila dramom, snimka se počela masovno dijeliti zbog konteksta u kojem je izjava dana.

Što zapravo znači 'shots fired'?

Riječ je o idiomu koji u engleskom označava oštre verbalne napade, provokacije ili političke prozivke, a ne doslovnu pucnjavu. U ovom kontekstu, Leavittina izjava značila je da će Trump "žestoko nastupiti" i "bez zadrške prozivati".

Podsjetimo, tijekom gala večere naoružani muškarac krenuo je prema dvorani, zapucao iz sačmarice te pogodio jednog agenta u zaštitni prsluk. Osumnjičeni je brzo uhićen, dok je Trump hitno evakuiran.

