Udovicu ubijenog Crarlieja Kirka odvode u suzama: 'Samo želim otići kući!'

I Erika Kirk, udovica tragično stradalog influencera Charlieja Kirka našla se među uzvanicima koji su sinoć proživjeli dramu u hotelu u Washingtonu.

Kirk je evakuirana neposredno nakon što je Cole Tomas Allen zapucao u predvorju hotela. Na snimkama koje se šire društvenim mrežama Erika se vidi se u potresenom stanju. "Samo želim otići kući", ponavljala je dok su je zaštitari usmjeravali prema izlazu iz dvorane.

Podsjetimo, u subotu se tradicionalna godišnja gala večer s novinarima pretvorila u kaos kada je naoružani muškarac pokušao provaliti unutra. "Na pod! Na pod!", uzviknuli su iz osiguranja. Stotine novinara, članova kabineta, diplomata i istaknutih osoba iz washingtonske elite, koji su samo nekoliko trenutaka prije ugodno čavrljali uz jelo i piće, odjednom su čučnuli ili polijegali na pod.

Događaje vezane za incident na Trumpovoj večeri pratimo uživo, više doznajte OVDJE.

A crying Erika Kirk being evacuated moments after shooting.



She can be heard saying:



“I just want to go home” pic.twitter.com/l0A0C1rfsk — Visegrád 24 (@visegrad24) April 26, 2026

Prva dama u šoku

U trenutku pucnjave na svečanoj večeri u Washingtonu kamera je zabilježila reakciju američke prve dame Melanije Trump. Na snimci se vidi kako prva dama šokirano promatra situaciju dok oko nje nastaje veliki metež. Njen suprug, predsjednik Donald Trump u tom trenutku ne prepoznaje što se događa.

Čitajući s usana poprilično se lako da razaznati da je u trenutku pucnja Melania izustila 'What's happening' (Što se događa). Ubrzo potom, sigurnosne službe reagirale su i hitno je, zajedno s predsjednikom Donaldom Trumpom, izvele na sigurno.

Ispred goleme plesne dvorane washingtonskog hotela Hilton začula se jaka buka. Američki predsjednik, koji je u tom trenutku sjedio za glavnim stolom na povišenoj platformi na večeri izvjestitelja iz Bijele kuće isprva nije reagirao, ostao je ravnodušan, prenosi AFP.

Pripadnici zaštite 79-godišnjeg milijardera i teško naoružano osiguranje skočili su na pozornicu na kojoj je bio glavni stol okružili i izveli predsjednika iz dvorane, zajedno sa suprugom Melanijom i ostalim visokim dužnosnicima: potpredsjednikom J. D. Vanceom, tajnicom za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt i nekoliko članova kabineta.

