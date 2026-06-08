Nevjerojatan sportski vikend: Gol u posljednjim sekundama i šok iz Odensea

Vikend iza nas obilovao je brojnim sportskim zanimljivostima diljem planete, a u specijalu Net.hr-a 'Vikend retrovizor' izdvojili smo one najvažnije.

Prijateljska: Mario Pašalić u 93. zabio za 2-1 Hrvatske protiv Slovenije

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2-1 (0-0) u Varaždinu, u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike.

Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraž Šporar. Do 93. minute je bilo 1-1, a u posljednjim trenucima ogleda odlično je reagirao Mario Pašalić i lucidno zabio za 2-1 Hrvatske.

Hrvatska i Slovenija su ove nedjelje odigrale 13. međusobnu utakmicu, a hrvatski nogometaši su upisali osmu pobjedu. Slovenci su slavili samo jednom, dok su četiri utakmice završile bez pobjednika.

Izbornik Dalić je prije nedjeljnog susreta odlučio promijeniti formaciju u odnosu na nedavni ogled protiv Belgije te je ovaj put suparniku suprotstavio 4-2-3-1.

Prvo poluvrijeme je završilo bez pogodaka, premda je bilo dosta dobrih prilika na obje strane. Prvi su ozbiljnije zaprijetili Slovenci u 11. minuti. Pucao je Lovrić, Livaković je dodirnuo loptu koja je otišla prema vratnici.

Hrvatska je zaprijetila u 16. minuti kada je Kovačić pucao preko vrata, a samo četiri minute kasnije atraktivno je 'škaricama' pokušao Perišić, no spreman je na to bio slovenski vratar Oblak.

Najbolju šansu hrvatski su nogometaši imali u 25. minuti kada je ponovno uslijedio opasan ubačaj Marca Pašalića. Loptu je glavom zahvatio Budimir, ali je i tada dobro reagirao Oblak. Blizu vodstva su gosti iz Slovenije bili u 38. minuti nakon pogreške Kovačića. Vipotnik se potom sjurio prema Livakoviću i dobro pucao, ali je odličnu intervenciju zabilježio hrvatski vratar.

Odmah na startu drugog dijela, u 46. minuti je spretno pucao slovenski igrač Begić s deset metara, ali i tada je Livaković bio posljednja i nepremostiva prepreka za goste.

Hrvatska je povela u 51. minuti. Perišić je pronašao Modrića na vrhu šesnaesterca, a hrvatski kapetan je precizno naciljao te postigao svoj 29. reprezentativni pogodak za 1-0.

Novu je šansu Slovenija imala u 61. minuti kada je nakon dobre akcije Vipotnik pucao, ali još je jednom odlično reagirao iznimno inspirirani u ovom susretu Livaković.

Tijekom drugog poluvremena obje su reprezentacije obavile brojne promjene, ali odnos snaga se nije previše izmijenio. Malo su prijetili jedni, malo drugi, a u 73. minuti je lukavo bliži kut gađao Vlašić. Oblak je spriječio drugi pogodak na dvoboju.

U posljednjem periodu susreta Hrvatska je dominirala, ali se u 83. minuti u svemu potkrala velika pogreška Baturine. Njegovo dodavanje prema natrag je bila savršena asistencija za Šporara koji je izbio sam pred Livakovića te je lako pogodio za 1-1.

Još je žešće pritisnula Hrvatska do kraja te je ipak u posljednjim trenucima postigla pogodak za pobjedu. Bila je to odlična reakcija Marija Pašalića koji je dočekao loptu na 15 metara te je žestoko potegnuo, a lopta se smjestila pod gredu za veliko slavlje na varaždinskom stadionu i pobjedu Hrvatske 2-1.

Hrvatskoj reprezentaciji slijedi u utorak odlazak na poprište Svjetskog prvenstva gdje će premijeru u skupini L imati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Potom Hrvatskoj slijede ogledi protiv Paname 24. lipnja i Gane 27. lipnja.

Matjaž Kek ponovno trener nogometaša Rijeke

Hrvatski nogometni prvoligaš Rijeka potvrdila je na svojim službenim internetskim stranicama da se na Rujevicu vratio 64-godišnji slovenski trener Matjaž Kek koji je postao trener prve momčadi.

Kek je u riječkom klubu izgradio gotovo pa kultni status te je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klupskoj povijesti, podigao dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan Superkupa te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi, 165 u svim natjecanjima. U prvom mandatu Kek je trener Rijeke bio od veljače 2013. do listopada 2018. godine. Najveći uspjeh Keka u Rijeci je osvojena dvostruka kruna 2017. godine.

Nakon odlaska iz Rijeke Kek je sve do prošle godine bio izbornik slovenske reprezentacije. Na klupi riječkog prvoligaša Kek je zamijenio 50-godišnjeg španjolskog stručnjaka Victora Sancheza.

Prošle sezone Rijeka je prvenstvenu borbu završila na četvrtom mjestu ljestvice iza prvaka Dinama te Hajduka i Varaždina. U domaćem Kupu je poražena u finalu od Dinama, dok je igrala i osminu finala Konferencijske lige gdje je izgubila od francuskog Strasbourga.

Na nogometni travnjak ponovno se srušio Christian Eriksen

Christian Eriksen, 34-godišnji danski nogometni reprezentativac, srušio se na travnjak tijekom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine u Odenseu.

Liječnička pomoć pristigla je odmah po rušenju nogometaša na travnjak, a Danski nogometni savez je dao službeno priopćenje po kojem je Eriksen trenutačno pri svijesti.

Prije pet godina, na Europskom prvenstvu, Eriksen je doživio srčani udar kada su ga liječnici oživljavali na samom terenu tijekom utakmice njegove Danske i Finske. Nogometu se Eriksen vratio početkom 2022. godine nakon što mu je ugrađen srčani defibrilator te sve do nedjeljne utakmice njegova je karijera imala normalni tijek.

Zbog ugradnje srčanog defibrilatora Eriksen je morao napustiti talijanski nogomet, gdje igračima nije dopušteno igranje s takvim dodatkom, ali je normalno obavljao sve treninge i utakmice u dresu Brentforda, Manchester Uniteda i Wolfburga, čiji je trenutačno član.

"S obzirom na okolnosti Eriksen je trenutačno dobro, a utakmica se neće nastaviti", na razglasu je rečeno gledateljima ogleda u Odenseu.

VN Monaka: Nova pobjeda mladog Talijana Antonellija

Kimi Antonelli, 19-godišnji talijanski vozač Mercedesa, pobjednik je šeste utrke u sezoni Svjetskog prvenstva Formule 1, najbrži je bio na ulicama Monte Carla za Veliku nagradu Monaka.

Antonelli je dan ranije ostvario najbolje vrijeme u službenim kvalifikacijama te je u nedjelju u vodstvu proveo od prvog do posljednjeg kruga za petu uzastopnu pobjedu u prvenstvu. Drugi je bio vozač Ferrarija Lewis Hamilton, a treći Isack Hadjar, vozač Red Bulla.

Na samom startu utrke Antonelli je bez problema zadržao vodeću poziciju, dok je Verstappen ostao ukopan te su ga apsolutno svi zaobišli i ostavili iza sebe. Tehnički problem bolida bio je razlog odustajanja od utrke Nizozemca, četverostrukog svjetskog prvaka, već u prvom krugu.

Nakon starta kreirana je karavana koju je predvodio Antonelli ispred Ferrarijevog dvojca Hamilton i Leclerc, četvrti je bio Hadjar, a peti Russell. Konfiguracija staze u Monte Carlu kao i inače nije nudila previše napetosti i akcije, a nikakve se veće promjene nisu događale niti nakon što su bolidi počeli ulaziti u boksove. Zbog brzine su kazne od pet sekunde dobivali Hamilton i Russell, ali niti to nije bilo razlog turbulencija u vrhu redoslijeda.

Iz kruga u krug Antonelli je povećavao prednost pred pratnjom te je na polovici utrke imao skoro 20 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog Hamiltona.

Dvanaest krugova prije kraja Ferrarijev vozač Leclerc se zabio u zaštitnu ogradu nakon čega je uslijedila crvena zastava i nešto duži prekid utrke.

Devet krugova prije kraja uslijedio je novi start, iza sigurnosnog vozila, ali Antonelli je opet sve odradio na pravi način te je vodstvo zadržao do kraja.

Antonelli je povećao vodstvo u ukupnom redoslijedu te ima 156 bodova. Na drugo se mjesto probio Hamilton koji ima 90 bodova, dok je treći Russell s 88 bodova. Slijede Leclerc sa 75 i Piastri koji ima 60 bodova.

Alexander Zverev osvojio premijernu Grand Slam titulu

Alexander Zverev, 29-godišnji njemački tenisač, osvojio je premijerni Grand Slam naslov u karijeri, u finalnom meču Roland Garrosa bio je bolji od Talijana Flavija Cobollija sa 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1.

Prethodno je Zverev izgubio tri finalna dvoboja na Grand Slam turnirima. Gubio je mečeve od Austrijanca Thiema na US Openu 2020., od Španjolca Alcaraza u Roland Garrosu 2024. te od Talijana Sinnera na Australian Openu prošle godine.

Ispadanjem Sinnera i Đokovića te ranije poznatim nedolaskom Alcaraza u Pariz, Zverev je postao glavni favorit Roland Garrosa za mnoge. I sam je znao da ima savršenu šansu ugrabiti premijernu Grand Slam titulu, ali na tom je putu morao dobiti ne samo sve suparnike, već najviše sebe, što mu je predstavljalo problem ranije u karijeri pa tako i u finalu. No, otišao je iznad toga i zasluženo prvi put osvojio Grand Slam naslov.

Finalni meč je trajao četiri sata i 16 minuta. Obojica su igrača ponudila veliki broj neforsiranih pogrešaka, ali iznimnih i kvalitetnih poena te na kraju dramatičnu borbu u pet setova.

Autoritativno je Zverev otvorio meč, odmah s breakom. Potom je još dva puta oduzeo servis gemove talijanskom tenisaču i s vrlo jednostavnih 6-1 dobio prvi set za 35 minuta igre.

Preplašeni Cobolli potpuno se oslobodio u meču od prvog poena drugog seta. Ravnopravno i vrlo kvalitetno igrali su obojica tijekom drugog seta u kojem je Cobolli napravio break kod 3-3, a potom je talijanski tenisač sačuvao prednost do kraja seta za izjednačenje na 1-1.

Jednako ravnopravno su se Zverev i Cobolli nadigravali u trećem setu, s tim da je bio vidljiv povratak Zvereva sve bliže razini igre iz prvog seta. Djelovao je nešto moćnije Nijemac u razmjenama s osnovne linije, ali je, primjerice, ostao kratak kod 2-2 kada je imao dvije break šanse.

Kod vodstva Zvereva 5-4 Cobolli je servirao za ostanak u trećem setu te je imao 30-0. Uslijedila su četiri poena u nizu Zvereva i 2-1 u setovima njemačkog tenisača za novu prednost u nedjeljnom finalu.

Ponovno je Cobolli imao snage uzvratiti te je odmah na startu četvrte dionice poveo s 2-0. Zverev se vratio breakom kod 2-3, ali je odmah Cobolli još jednom iskoristio rezerviraniju igru Nijemca na početni udarac i došao do breaka viška. Kod 5-4 je Cobolli servirao za 2-2 u setovima, ali dva sjajna forhenda uz jedan bekhend vratili su Zvereva u život u četvrtom setu.

Odluka je pala u tie-breaku gdje je Zverev poveo 3-1, ali je potom izgubio četiri poena u nizu zaključno s dvostrukom servis pogreškom. Cobolli je iskoristio drugu set-loptu te je odveo finale u dramu petog, odlučujućeg seta.

Očiti problemi s nogama i nanovo izgubljena prednost u setovima nije sputala Zvereva koji je peti set otvorio s dva breaka i vodstvom 4-0 te je tek tada, napokon, preko puta imao slomljenog suparnika i otvoreni put prema prvoj Grand Slam kruni u karijeri.