Lukava taktika Melanije Trump: Je li se odjenula primjereno za susret s kraljem Charlesom?

Britanski kralj Charles III. i kraljica Camilla stigli su u službeni posjet Sjedinjenim Američkim Državama, i to svega nekoliko dana nakon događaja koji mnogi opisuju kao pokušaj atentata na američkog predsjednika. Državni posjet odvija se u iznimno simboličnom ozračju, u godini koja obilježava 250. obljetnicu američkog oslobođenja od britanske vlasti, a ujedno predstavlja i prvi dolazak britanskog monarha u SAD nakon gotovo dva desetljeća.

Svečani doček kraljevske obitelji upriličen je ispred Bijele kuće, gdje su kraljevski par dočekali američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania Trump.

Posebnu pažnju okupljenih, ali i svjetske javnosti, privukla je upravo Melanija svojim modnim odabirom. Za ovu prigodu odabrala je besprijekorno krojen kostim u nježnoj pastelnoj nijansi žute, koji suptilno spaja profinjenu suzdržanost s tihim luksuzom. Dvoredno odijelo s potpisom dizajnera Adama Lippesa dodatno je naglasilo njezinu sklonost čistim linijama i nenametljivoj eleganciji.

Stajling je zaokružen salonkama Manola Blahnika sa zmijskim uzorkom, koje su decentno unijele dozu razigranosti u sofisticiranu cjelinu.

Žuta kao diplomatski potpis

Ovaj outfit u popularnoj pastelnoj nijansi žute uklapa se u sad već prepoznatljiv modni narativ u kojem žuta postaje Melanijin diskretni diplomatski potpis prilikom susreta s članovima britanske kraljevske obitelji.

Podsjetimo, tijekom prošlogodišnjeg posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu Melania je odlučila riskirati pa je izazvala podijeljene reakcije pojavivši se u jarko žutoj haljini modne kuće Carolina Herrera. Haljina s otkrivenim ramenima i naglašenim kontrastnim remenom tada je podijelila modnu kritiku i javnost, ali istovremeno postala modni trenutak za pamćenje.

