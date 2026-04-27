Melania Trump još nikad nije zvučala ovako oštro: Traži sankcije za američkog voditelja

Melania Trump svoj 56. rođendan zasigurno nije ovako zamišljala... U subotu navečer održana je svečana večera dopisnika iz Bijele kuće u hotelu Washington Hilton, no svečanost događaja zasjenila je pucnjava koja je u opasnost stavila čak više od 2000 uzvanika, među kojima su bili i Melania i Donald Trump.

Potresan subotnji događaj zasjenio je nedjeljni rođendan Melanije Trump, a cijelu situaciju dodatno je "potpalio" poznati američki voditelj i komičar Jimmy Kimmel koji je loše "tempirao" šalu.

Naime, prošlog tjedna Kimmel se našalio kako 56-godišnjakinja ima "sjaj kao udovica u iščekivanju", što posebno loše zvuči ukoliko u obzir uzmemo pucnjavu u hotelu Washington Hilton u kojoj je Trump mogao ozbiljno nastradati.

Nakon što je osumnjičeni napadač uhićen te nakon što je državni tužilac Todd Blanche otkrio da istražitelji vjeruju da je osumnjičeni ciljao članove Trumpove administracije, Melania je izdala priopćenje u kojem je uzvratila Kimmelu tražeći da se njegova emisija ukine s televizije.

"Kimmelova mrzilačka i nasilna retorika ima za cilj podijeliti našu zemlju. Njegov monolog o mojoj obitelji nije komedija - njegove riječi su štetne i produbljuju političku bolest unutar Amerike. Ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku svake večeri ulaziti u naše domove i širiti mržnju. Kukavica, Kimmel se skriva iza ABC-a jer zna da će ga mreža nastaviti štititi. Dosta je bilo. Vrijeme je da ABC zauzme stav. Koliko će puta vodstvo ABC-a dopuštati Kimmelovo užasno ponašanje na štetu naše zajednice?", napisala je na društvenim mrežama u rijetkom oštrom obraćanju.

Podsjetimo, ljutita izjava prve dame došla je nakon što je emisija "Jimmy Kimmel Live!" na mreži ABC prošlog rujna bila privremeno obustavljena. Povod cijeloj situaciji bila je šala koju je Jimmy Kimmel izrekao nakon atentata na Charlieja Kirka. Po povratku u emisiju, Kimmel je priznao da je šala bila “loše tempirana ili nedovoljno jasna - možda i jedno i drugo” te poručio kako razumije ljutnju koju je proizveo.

