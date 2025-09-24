Progovorio o Kirku: Prvo obraćanje Jimmyja Kimmela nakon povratka u voditeljsku stolicu

Nakon jednotjedne suspenzije zbog komentara o ubojstvu Charlieja Kirka, američki voditelj Jimmy Kimmel vratio se u svoj večernji show. Povratak je obilježio emotivnim obraćanjem publici na samom početku emisije.

Foto: Nipi

Vidno potresen, Kimmel je naglasio kako mu nikada nije bila namjera umanjiti težinu Kirkove smrti.

''Ne smatram da u tome ima ičega smiješnog'', rekao je i naglasio kako mu nikada nije bila namjera ''okriviti bilo koju određenu skupinu za postupke jedne očito duboko poremećene osobe''.

Podsjećamo, u svom nastupu prije nešto manje od deset dana, Kimmel je ubojstvo Kirka nazvao 'besmislenom tragedijom' te kritizirao američkog predsjednika Trumpa jer nije pokušao ujediniti naciju u trenucima politički motiviranog nasilja. Dodao je kako pojedinci iz MAGA pokreta pokušavaju iskoristiti tragediju u političke svrhe, ističući da žele očajnički prikazati 'ovog klinca koji je ubio Kirka' kao nekoga tko 'nije jedan od njih'.

Foto: Profimedia

Nakon što je ABC objavio odluku, predsjednik Donald Trump pozdravio je suspenziju:

"Sjajna vijest za Ameriku: emisija Jimmyja Kimmela je otkazana. Čestitke ABC-u što su konačno imali hrabrosti učiniti ono što je trebalo učiniti. Kimmel nema nikakav talent i lošije rejtinge čak i od Colberta, ako je to uopće moguće."

