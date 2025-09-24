Progovorio o Kirku: Prvo obraćanje Jimmyja Kimmela nakon povratka u voditeljsku stolicu
Nakon jednotjedne suspenzije zbog komentara o ubojstvu Charlieja Kirka, američki voditelj Jimmy Kimmel vratio se u svoj večernji show. Povratak je obilježio emotivnim obraćanjem publici na samom početku emisije.
Vidno potresen, Kimmel je naglasio kako mu nikada nije bila namjera umanjiti težinu Kirkove smrti.
''Ne smatram da u tome ima ičega smiješnog'', rekao je i naglasio kako mu nikada nije bila namjera ''okriviti bilo koju određenu skupinu za postupke jedne očito duboko poremećene osobe''.
Podsjećamo, u svom nastupu prije nešto manje od deset dana, Kimmel je ubojstvo Kirka nazvao 'besmislenom tragedijom' te kritizirao američkog predsjednika Trumpa jer nije pokušao ujediniti naciju u trenucima politički motiviranog nasilja. Dodao je kako pojedinci iz MAGA pokreta pokušavaju iskoristiti tragediju u političke svrhe, ističući da žele očajnički prikazati 'ovog klinca koji je ubio Kirka' kao nekoga tko 'nije jedan od njih'.
Nakon što je ABC objavio odluku, predsjednik Donald Trump pozdravio je suspenziju:
"Sjajna vijest za Ameriku: emisija Jimmyja Kimmela je otkazana. Čestitke ABC-u što su konačno imali hrabrosti učiniti ono što je trebalo učiniti. Kimmel nema nikakav talent i lošije rejtinge čak i od Colberta, ako je to uopće moguće."
