Jedan od poželjnijih SUV-ova u Hrvatskoj postao je još privlačniji, a znamo i cijenu
Kako navode iz Auto Hrvatske, model Forthing T5 EVO drugu godinu zaredom potvrđuje svoju snažnu tržišnu poziciju kao najprodavaniji SUV u C segmentu među kineskim proizvođačima.
"Kontinuitet prodajnih rezultata temelji se na prepoznatljivom dizajnu, visokoj razini serijske opreme te konkurentnoj vrijednosti za kupce", navodi Auto Hrvatska.
U 2026. godinu Forthing T5 EVO ulazi s dodatnim estetskim osvježenjima koja naglašavaju njegov sportski karakter i suvremeni dizajn.
Dinamičan i sportski vizualni dojam
Auto Hrvatska napominju kako je poseban naglasak stavljen na detalje koji doprinose dinamičnom i sportskom vizualnom dojmu. Novost u ponudi je model T5 EVO Sport Black Edition, izvedba namijenjena kupcima koji traže izraženiji sportski identitet vozila.
Paket BE – Black Edition, dostupan isključivo uz razinu opreme Sport ADAS, uključuje: unutarnju oblogu krova u crnoj boji, crno lakirani element na prednjem braniku, te crno lakirane lajsne oko prozora.
Navedeni elementi dodatno naglašavaju proporcije vozila te stvaraju snažniji kontrast i vizualnu prepoznatljivost, dok crna obloga krova pridonosi dojmu sportske i premium atmosfere u unutrašnjosti.
Cijena modela T5 EVO Sport ADAS iznosi 31.990 €, dok je paket Black Edition dostupan uz nadoplatu od 500 €.
Forthing i Dongfeng stigli u Slavoniju
Auto Hrvatska Automobili u ožujku je otvorila novi prodajni centar u Osijeku. U novootvorenom prodajnom centru u ulici 3. gardijske brigade Kune 2 posjetiteljima su predstavljeni modeli iz aktualne ponude: Forthing T5 EVO Sport, moderan SUV sportskog karaktera, Dongfeng BOX, električno vozilo prilagođeno urbanom stilu života te Forthing U‑Tour, prostrani obiteljski model sa 7 sjedala.
U nadolazećem razdoblju očekuje se i dolazak modela S7 Reev, prve limuzine marke Forthing te modela Mage, marke Dongfeng, u najtraženijem C-SUV segmentu, čime će se dodatno zaokružiti ponuda vozila ovih brendova.