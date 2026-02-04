Jimmy Kimmel ismijao Melanijin film i poručio: 'Vodit ću Oscare ako dobije nominaciju'

Popularni američki voditelj Jimmy Kimmel (58), komičar i dugogodišnje zaštitno lice kasnovečernjeg talk-showa Jimmy Kimmel Live!, ponovno je privukao pažnju javnosti izjavom kojom je ismijao novi dokumentarni film o Melaniji Trump (55).

U svom showu poručio je da će se vratiti na pozornicu dodjele Oscara – ali samo ako dokumentarac o prvoj dami SAD-a bude nominiran za prestižnu filmsku nagradu.

Uspjeh filma koji je iznenadio i kritičare i publiku

Kimmel se osvrnuo na neočekivani financijski uspjeh dokumentarca o Melaniji Trump, prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država. Film je tijekom prvog vikenda zaradio oko sedam milijuna dolara, iako je Amazon, prema dostupnim informacijama, za produkciju, distribuciju i promociju izdvojio čak 75 milijuna dolara.

Voditelj je ironično komentirao kako se radi o najuspješnijem otvaranju jednog „nemuzičkog projekta taštine“ u posljednjih deset godina, piše HuffPost.

Velike razlike u ocjenama filma

Dok su filmski kritičari na Rotten Tomatoesu filmu dali svega šest posto pozitivnih ocjena, publika je bila znatno blaža te ga je ocijenila s gotovo savršenih 99 posto. Kimmel je sarkastično dodao kako je na Fox Newsu dokumentarac dobio „čistih 100 posto“.

Upravo ondje je bivša glasnogovornica Bijele kuće Kayleigh McEnany izjavila da film zaslužuje i nominaciju za Oscara.

Kimmelovo obećanje i stari sukob s Trumpom

Ta izjava potaknula je Kimmela da javno obeća povratak na pozornicu Oscara. Naglasio je kako će voditi ceremoniju ako film Melania doista dobije nominaciju, neovisno o tome hoće li ga Akademija pozvati.

Kimmel je Oscare vodio četiri puta, što se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu (79) nikada nije svidjelo. Posebno je zapamćen trenutak s dodjele 2024. godine kada je Trump tijekom prijenosa uživo na društvenim mrežama vrijeđao voditelja, a Kimmel njegovu poruku pročitao pred kamerama i uzvratio provokativnom opaskom.

Iako je odbio voditi dodjelu 2025. godine, Kimmel sada ostavlja otvorenu mogućnost povratka 2027. Uz prepoznatljivu dozu humora zaključio je kako cijela priča vjerojatno završava time da Melania osvoji „prvu FIFA-inu nagradu za najbolju glumicu“, aludirajući na kontroverznu odluku FIFA-e koja je ranije ove godine Donaldu Trumpu dodijelila posebnu nagradu za mir.

