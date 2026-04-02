Vuletić priznao zašto je postao Plenkovićeva 79. ruka: 'Moram biti grub, lajali smo...'

HSS je na sjednici predsjedništva donio odluku o ulasku u koaliciju sa HDZ-om. Predsjednik HSS-a Darko Vuletić u Sabor ulazi umjesto svog prethodnika Kreše Beljaka kao jedini zastupnik te stranke i postaje tako 79-ta ruka vladajuće većine.

Podsjetimo, Krešo Beljak stranci je vratio mandat koji je na izborima osvojio s koalicijom Rijeke pravde.

Očito, promjena čelnog čovjeka stranke znači i zaokret cijele politike. U središnjici HSS-a je naša reporterka Dajana Šošić koja je razgovarala s Vuletićem.

Zbog čega se stranka vraća ponovno u okrilje HDZ-a?

Pa nije to stvar o povratku i vraćanju HDZ-u, to je stvar važnosti ovoga trenutka u kojem se država nalazi. Hrvatski sabor treba stabilnost, a i predsjedništvo stranke je na današnjoj sjednici donijelo odluku da se prikloni većini u Saboru i ja ću kao saborski zastupnik sjesti u klupe i priklonit se većini u Saboru.

Krešo Beljak je godinama stranku vodio lijevo, znamo da je ušao u Sabor na listi koalicije Rijeka pravde. Je li to po vama onda ovo prevara birača ili povratak korijenima?

Ovo je povratak korijenima. Ja sam, kada je trajala stranačka kampanja - u konačnici, tako sam i izabran - rekao: obitelj, vjera, tradicija i domovina. To je sad mala, ne mala nego dosta velika, razlika i HSS vraćamo korijenima.

Dobro, ali godinama je Beljak vodio stranku u lijevo, sada ponovno zaokret u desno. Hoće li to zbuniti birače?

Mislim da neće, tri izborna ciklusa - moram biti grub - lajali smo na mjesec. Želimo sudjelovati u političkom životu Hrvatske na najbolji mogući način i ja ću se kao saborski zastupnik truditi da opravdam ono što su nam birači dali.

Očito već neko vrijeme dogovarate ovo s HDZ-om. Je li u tim dogovorima sudjelovao i sam Krešo Beljak s obzirom da je vratio stranci mandat? Znamo da je to u našoj politici rijetko viđeno, praktički to nismo imali priliku vidjeti do sad.

Da, Krešo Beljak je tražio izlaz iz politike. On je to najavljivao, našao je posao u jednoj privatnoj firmi i ovim putem mu ja kao predsjednik stranke i svi članovi Hrvatske seljačke stranke želimo puno uspjeha u daljnjem radu.

Hoće li vas smetati ako će vas neki zvati žetončićem HDZ-a?

Ah, to će vrlo vjerojatno i biti, ali ja nisam žetončić. Ja sam Bitcoin. Bitcoin koji doprinosi. Doprinijet ću bolje radu Hrvatskog sabora, to će vidjeti i čitava Republika Hrvatska, na koji način ćemo braniti interese Republike Hrvatske, u konačnici i stranke.

Vidjet ćemo što će konkretno birači reći o tome, a gdje će Krešo Beljak?

To morate pitati njega, ne znam.

S kim ćete vi u Saboru? Krešo Beljak bio je u klubu s Ankom Mrak Taritaš i Dalijom Orešković, to je gotova priča. S kim ćete vi?

Ja sam službeno stupio u Hrvatski sabor prvog travnja, znači jučer, i prva stvar koju sam napravio, u tajništvu sam podnio zahtjev da izlazim iz tog kluba.

S kim razgovarate?

Pa razgovaramo s nekoliko kolega zastupnika.

Boška Ban?

Pa je, između ostalog.

Dario Zurovec?

I Dario Zurovec i probat ćemo složiti jednu pravu ekipu koja će moć dati doprinos Saboru.

Ne bojite se da će vas zvati u saboru Klub žetončića HDZ-a?

Ma, kad mogu zvati žgadije - tko sa suprotne strane dolazi - ne bih se ništa čudio.