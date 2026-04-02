Fruk priznao kako se osjeća nakon povratka na hrvatsko tlo: 'Svi su mi to rekli'

Jedan od igrača koji je dobro iskoristio svoje minute u SAD -u i za njih će se boriti na Svjetskom prvenstvu je Toni Fruk, koji je nakon povratka hrvatske reprezentacije u domovinu podijelio dojmove.

Hvatska je na američkoj turneji odigrala dvije utakmice, prvo je pobijedila Kolumbiju 2:1 pa nakon toga izgubila od Brazila 1:3.

"Mislim da smo se jako dobro ponašali u obje utakmice, u ovoj drugoj je rezultat malo na kraju ispustio, šteta što na kraju nismo uspjeli izvući neodlučeno, ali sve u svemu prelijepih 10 dana tamo i bio je to lijep test za Svjetsko prvenstvo", rekao je Fruk pa se osvrnuo a povratak u Lijepu našu:

"Let je bio jako dug. Iskreno, brzo sam se priviknuo na promijenu vremena. Svi su rekli da će povratak biti teži pa vidjet ćemo, zasada je sve u redu."

