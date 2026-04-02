U Realu su bijesni zbog Judea Bellinghama, nije im jasno kako se to moglo dogoditi

Reprezentativna pauza za neke je odmor, a za neke izvor frustracija. U Real Madridu trenutačno vlada ovo drugo, a razlog je samo jedan - Jude Bellingham. Iako je stanka završila bez novih ozljeda ključnih igrača, u klubu su ogorčeni načinom na koji je engleska reprezentacija tretirala njihovu najveću zvijezdu, a ugledna Marca piše o potpunom nerazumijevanju na relaciji Madrid - London.

Putovanje koje je razbjesnilo Madrid

Jude Bellingham tek se oporavio od ozljede tetive zbog koje je propustio čak šest prvenstvenih utakmica. Unatoč tome, engleski izbornik Thomas Tuchel uvrstio ga je na popis za prijateljske utakmice protiv Urugvaja i Japana. Bellingham je otputovao u Englesku, proveo dane trenirajući s reprezentacijom, no na kraju nije odigrao niti jednu jedinu minutu.

Tuchel je odluku objasnio kao mjeru opreza. "S ozljedom mišića nikad ne znate. Nismo htjeli ništa riskirati", poručio je izbornik. Međutim, takvo objašnjenje samo je dolilo ulje na vatru u Madridu, gdje se pitaju zašto je igrač koji nije bio spreman za nastup uopće morao putovati i remetiti svoj program oporavka.

"Nema govora o pogoršanju ozljede. Ovo što rade nema smisla", rekao je izvor blizak klubu za španjolske medije. U Realu smatraju da je za Bellinghama bilo puno korisnije da je ostao u klupskom centru Valdebebas i radio pod nadzorom ljudi koji ga plaćaju i brinu o njemu na dnevnoj bazi.

Stari sukobi i nedostatak empatije

Ovo nije prvi put da se Real Madrid i Engleski nogometni savez (FA) sukobljavaju oko Bellinghama. Slična se situacija dogodila i u studenom 2023. godine, kada je igrač iščašio rame. Iako je bilo jasno da ne može igrati, iz FA su inzistirali da doputuje u Englesku kako bi ga pregledali njihovi liječnici, da bi ga odmah potom poslali natrag u Španjolsku.

Taj potez u Madridu je protumačen kao nepotrebno maltretiranje igrača i nedostatak empatije prema klubu. Sada se priča ponavlja, a u Realu raste bojazan da bi ovakav tretman mogao ugroziti ključni dio sezone u kojem ih čekaju odlučujuće bitke u La Ligi i Ligi prvaka, počevši s utakmicom protiv Mallorce i zatim četvrtfinalnim okršajem s Bayernom.

