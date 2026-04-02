Francuzi 'razapeli' Mbappea, ovo mu ne mogu oprostiti

Kylian Mbappe, prva zvijezda reprezentacije Francuske i španjolskog Real Madrida, našao se na meti kritika francuskih navijača zbog svo poteza u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije.

Mbappe je protiv Kolumbije bio na klupi za pričuve sve do 80. minute, kada je ušao u igru i odmah je tražio suigrača Cherkija da skine kapetansku traku s ruke Kantea i preda mu njemu.

Francuskim navijačima taj potez, najblaže rečeno, nije sjeo. Prenosimo neke njihove komentare s društvenih mreža:

"Mbappé se ponaša kao diktator, a ne kao kapetan. Tražiti od suigrača da 'svuče' legendu poput Kantéa usred utakmice je vrhunac nepoštovanja."

"N'Golo Kanté je osvojio sve i ostao najskromniji čovjek u nogometu. Mbappé mu nije dostojan ni kopačke čistiti, a kamoli ga ovako javno ponižavati zbog komada tkanine."

"Ovo više nije nogometna reprezentacija, ovo je Kylianov privatni show. Sramotna reakcija igrača koji uđe na deset minuta prijateljske utakmice i ne može dopustiti starijem kolegi da je završi kao kapetan."

