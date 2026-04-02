Kustić otkrio detalj pred kamerom RTL Danasa: 'Sad sam razgovarao s izbornikom...'

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podijelio je dojmove nakon povrtaka hrvatske reprezentacije s američke turneje na kojoj su Vatreni u prijateljskim utakmicama prvo pobijedili Kolumbiju (2:1) pa potom izgubili od Brazila (1:3).

Kustić smatra da Hrvatska nakon tih utakmica, koje su se igrale kao priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, može biti zadovoljna.

'Mislim da je ova turneja dala ono što je izbornik htio. Izbornik je prije svega dobio jednu širinu igrača i mislim da smo svi uistinu bili zadovoljni. Sad sam razgovarao malo s izbornikom uavionu, turneja je odlično organizirana i hvala svima koji su sudjelovali u tome", rekao je pred kamerom RTL Danasa pa kasnije naglasio:

"Ja bih iskoristio priliku i da čestitam našim U17, U19 i U21 reprezentacijama koji su ostvarili fenomenalne rezultate. Ljepi su dani bili pred nama".

