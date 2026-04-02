Kaos oko ulaznica za SP: Sustav prodaje je čista agonija, a nećete vjerovati koliko košta finale

Prva otvorena prodaja ulaznica za SP 2026 pokazala je da FIFA naplaćuje do 10.990 dolara (9525 eura) za prisustvovanje finalu.

Smatra se da je to najskuplja opća ulaznica za nogometnu utakmicu ikada. U svojoj knjizi ponuda za SP, SAD, Kanada i Meksiko naveli su da će ulaznice za finale koštati maksimalno 1550 dolara (1342 eura).

Do trenutka kada su ulaznice puštene u prodaju članovima službenih klubova navijača svake zemlje u prosincu, najskuplja je bila navedena kao 8680 dolara (7515 eura). No, cijene su zatim ponovno porasle kada je u srijedu počelo razdoblje završne prodaje.

Ulaznice za finale SP-a u Kataru 2022. koštale su ekvivalent od 1388 eura za najskuplje mjesto.

Utvrđivanje stvarne cijene ulaznica za ovogodišnji ljetni turnir teško je jer FIFA nikada nije objavila svoje cjenovne strukture. Također koristi verziju dinamičkog određivanja cijena, gdje se cijene mijenjaju na početku svakog prodajnog mjesta ovisno o prošloj potražnji.

Krajem prošle godine cijena početnog puštanja ulaznica opisana je kao "monumentalna izdaja". U prosincu je FIFA najavila mali broj ulaznica od 60 dolara (52 eura).

U srijedu su ulaznice prvi put puštene u otvorenu prodaju - i dale su još jedan uvid u to što se naplaćuje.

Koje su cijene za finale

Nemoguće je procijeniti ukupnu cijenu ulaznica bez informacija o cijenama ili količini dostupnoj u svakoj kategoriji. No, pregledavanje FIFA-ine web stranice za prodaju ulaznica i uvid u to što je još uvijek dostupno, a što se naplaćuje daje dobar pokazatelj. Međutim, to pak ne potvrđuje postoje li još skuplje ulaznice ili je li ih bilo više dostupno u pristupačnijim kategorijama.

Prema onome što je uočeno, cijene ulaznica za finale Svjetskog prvenstva porasle su za čak 38% u otvorenoj prodaji u usporedbi s puštanjem u prosincu.

Osim ulaznice za prvu kategoriju od 10.990 dolara (9525 eura):

- Cijena ulaznice za drugu kategoriju porasla je za 32,78% s 5575 dolara (4826 eura) na 7380 dolara (6388 eura).

- Cijena ulaznice za treću kategoriju porasla je za 38,23% s 4185 dolara (3623 eura) na 5785 dolara (5010 eura).

FIFA također nije unaprijed obavijestila koje će utakmice biti dostupne u srijedu ili po kojim cijenama, jer je započelo razdoblje "prodaje u zadnji čas". Reakcije ljudi na internetu koji su uspjeli kupiti ulaznice otkrili su da su cijene porasle za najtraženije utakmice - uključujući najbolje momčadi i druge ključne utakmice nokaut faze.

Kako piše BBC, koji se u srijedu 'pridružio redu za ulaznice s navijačima'.

Poruka o čekanju bila je na mjestu, a onda se nakon nekog vremena promijenila se u crveni krug s porukom: "Skoro smo stigli..."

Nakon nekih sat i pol pojavio se sat za odbrojavanje.

"Bili smo dvije minute udaljeni od početka kada se vrijeme odjednom vratilo na 15 minuta. Kada smo uspjeli pristupiti, doživjeli smo isti tehnički problem kao i tisuće navijača. Oni koji su se rano prijavili pogrešno su usmjereni u red za "PMA ulaznice", rezervirane za navijače pobjednika doigravanja ovog tjedna."

Nakon što su prošli, korisnici su poslani na stranicu gdje je bio potreban kod za otvaranje prodaje za te utakmice. Do trenutka kada je pogreška uočena, ti su navijači bili prisiljeni ponovno početi na kraju ispravnog virtualnog reda. Svaka šansa za osiguranje ulaznice za jednu od atraktivnijih utakmica je nestala.

FIFA nije navela razlog pogreške, ali nakon povratka u red čekanja, trebalo je šest sati i 14 minuta da se odobri pristup stranici s ulaznicama.

"Od 72 utakmice u grupnoj fazi, 35 utakmica bilo je navedeno s dostupnim ulaznicama - ali nije bilo dodjele za utakmice Engleske ili Škotske, niti za bilo koju od utakmica nokaut faze, kada smo u početku prošli."

Osim domaćina, samo je jedna utakmica od 10 zemalja među prvima, Nizozemska, bila dostupna za kupnju. Cijene su se kretale od 140 dolara (121 euro) do 2985 dolara (2586 eura). Prosječna cijena prikazanih utakmica bila je 358 dolara (310 eura).

Najskuplja utakmica grupne faze koja je viđena bila je prva na turniru između Meksika i Južne Afrike s cijenom od 2985 dolara (2585 eura), s dostupnim samo malim dijelom kapaciteta od 87.000 mjesta.

Luksuzni paketi

Osim toga, FIFA vam daje da pogledate i provjerite pakete 'korporativnog ugostiteljstva', uključujući jedan koji BBC ističe za utakmicu Engleske protiv Paname koji je koštao 124.800 dolara (108.103 eura) za luksuzni apartman s 24 ulaznice za utakmicu, hranom i pićem - 5200 dolara (4504) po osobi.

Do 8:00 sati u četvrtak, još uvijek se prikazivalo 13 utakmica - iako je šest od njih imalo samo ulaznice za pratitelje u invalidskim kolicima, koje se ne bi trebale prodavati široj javnosti.

Kontroverzno je to što FIFA nije stavila besplatne ulaznice na raspolaganje pratiteljima navijača koji koriste invalidska kolica. Ulaznice se moraju kupiti po punoj cijeni i ne smiju se nalaziti jedna pored druge.

Najviše ulaznica još je bilo u prodaji za prvu utakmicu SAD-a protiv Paragvaja 13. lipnja, s 1406 ulaznica kategorije jedna po cijeni od 2735 dolara (2369 eura).

Prva utakmica Kanade protiv BiH bila je jedina druga utakmica s relativno dobrom ponudom - 846 ulaznica prve kategorije još uvijek je u prodaji po cijeni od 2240 dolara (1940 eura).

FIFA-ina platforma za preprodaju, koja će vjerojatno donijeti još više cijene - s provizijom od 15% i od kupca i od prodavatelja - ponovno se otvara u četvrtak.

