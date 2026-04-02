Lov na karte za Mundijal: Ostalo ih je još malo, cijene lete u nebo...

FIFA stavlja u prodaju više od tri milijuna ulaznica za Svjetsko prvenstvo, a ta će akcija trajati do kraja natjecanja 19. srpnja što je posljednja prilika za navijače koji još uvijek nemaju ulaznice dva mjeseca za ovaj turnir.

Prema FIFA-i od srijede navečer ostalo je 450 ulaznica za utakmicu Hrvatske protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu po cijeni od 310 dolara. Također, 242 dostupne ulaznice za utakmicu Francuska-Irak, 22. lipnja u Philadelphiji, nudile su se po cijeni od 430 dolara. Za prvu utakmicu Sjedinjenih Država protiv Paragvaja 12. lipnja u Los Angelesu, cijene ulaznica su se kretale između 1940 dolara (kategorija 2) i 2735 dolara (kategorija 1). Utakmice reprezentacije Irana koja igra u Los Angelesu i Seattleu koštale su od 140 do 500 dolara.

Ova posljednja faza prodaje otvorena je u srijedu na službenoj web stranici FIFA.com/tickets "po principu tko prvi". Ulaznice će se puštati u prodaju kontinuirano, uključujući i za utakmice koje se održavaju istog dana, prema FIFA-i.

Za pristup ulaznicama, kupci se upućuju na stranicu "čekanja" i moraju "stati u red". Čekanje je trajalo nekoliko sati od trenutka otvaranja stranice. I morate biti brzi s odabirom ulaznica, jer se sesija automatski zatvara nakon 20 minuta.

Najjeftinije ulaznice za prvu utakmicu između Meksika i Južne Afrike 11. lipnja koštale su 1410 dolara, u usporedbi s 895 dolara tijekom prethodne faze prodaje.

Na pitanje o povećanju cijene u usporedbi s prethodnim fazama, glasnogovornik FIFA-e objasnio je da "cijene variraju zbog promjenjivih cijena", ovisno o utakmici i potražnji. "Neke ulaznice mogu imati istu cijenu, dok se za druge cijene mogu mijenjati", dodao je.

Ukupno je u prodaji gotovo sedam milijuna ulaznica za natjecanje. Više od tri milijuna njih već je prodano tijekom prve tri faze prodaje, uključujući više od milijun tijekom jedne faze sa slučajnim odabirom u siječnju i veljači, prema FIFA-i.

FIFA očekuje da će srušiti povijesni rekord od 3,5 milijuna prodanih ulaznica za Svjetsko prvenstvo, postavljen tijekom izdanja 1994. godine na kojem je sudjelovalo 24 reprezentacije. No ovog ljeta, turnir, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, prvi put dočekuje 48 reprezentacija, za ukupno 104 utakmice, od kojih će se 78 igrati na američkom tlu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'