TEŠKE RIJEČI LEGENDE /

Del Piero objasnio pad Italije: 'Izgubili smo identitet'

Pozvao je na promjene i novi početak

3.4.2026.
13:08
Sportski.net
Legendarni kapetan Juventusa i Italije Alessandro Del Piero bez zadrške je govorio o krizi talijanskog nogometa nakon novog neuspjeha u borbi za Svjetsko prvenstvo.

“Bili smo golema sila, a sada prevladavaju tuga, bijes i razočaranje. Ovo treće propušteno prvenstvo je sramotno i neopravdivo”, poručio je.

Naglasio je kako problem nije u pojedincima: “Nije važno tko je kriv. Treba preispitati cijeli sustav.” Dodao je i da Italija zaostaje za drugima koji su imali hrabrosti krenuti ispočetka.

Pozvao je na promjene i novi početak: “Svatko mora osjetiti odgovornost i želju da se stvari poprave.” Upozorio je i da je izgubljen identitet koji je nekad krasio talijanski nogomet.

Zaključio je kako nema brzih rješenja: “Nije stvar samo u novcu, nego u strpljenju, radu i jasnoj strategiji.”

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
