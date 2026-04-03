Del Piero objasnio pad Italije: 'Izgubili smo identitet'

Legendarni kapetan Juventusa i Italije Alessandro Del Piero bez zadrške je govorio o krizi talijanskog nogometa nakon novog neuspjeha u borbi za Svjetsko prvenstvo.

“Bili smo golema sila, a sada prevladavaju tuga, bijes i razočaranje. Ovo treće propušteno prvenstvo je sramotno i neopravdivo”, poručio je.

Naglasio je kako problem nije u pojedincima: “Nije važno tko je kriv. Treba preispitati cijeli sustav.” Dodao je i da Italija zaostaje za drugima koji su imali hrabrosti krenuti ispočetka.

Pozvao je na promjene i novi početak: “Svatko mora osjetiti odgovornost i želju da se stvari poprave.” Upozorio je i da je izgubljen identitet koji je nekad krasio talijanski nogomet.

Zaključio je kako nema brzih rješenja: “Nije stvar samo u novcu, nego u strpljenju, radu i jasnoj strategiji.”

