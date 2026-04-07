KRV NIJE VODA

Ema Modrić osvojila trofej s Milanom! Tata Luka dio utakmice pratio iz Napulja: 'Jako je dobra'

Ema Modrić osvojila trofej s Milanom! Tata Luka dio utakmice pratio iz Napulja: 'Jako je dobra'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ema Modrić osvojila s Milanom trofej na turniru za igračice do 13 godina starosti

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
7.4.2026.
6:39
Marko Lukunic/PIXSELL
Ema Modrić, starija kći Luke Modrića, trenira nogomet u Milanu i ne samo to. Ona osvaja trofeje i jako je talentirana. Ugledna La Gazzetta Dello Sport piše kako je Ema Modrić na Uskrsni ponedjeljak osvojila trofej s Milanom na Garino Kupu u Torinu, za igračice do 13 godina, a kako je Luka našao vremena za bodriti svoju kćer prije derbija u Napulju protiv Napolija.

"Povezao se iz Napulja i pogledao dio utakmice na FaceTimeu, uzbuđen kao i njegova supruga Vanja i ostala djeca, Ivano i Sofija. Na kraju su svi bili sretni zbog Emininog prvog trofeja u dresu Rossonera, što je ujedno i prvi trofej obitelji. Ema se s obitelji preselila u Milano i igra za Rossonere poput svog oca. Poput oca, sklona je pobjeđivati ​​u derbijima. U polufinalu je njezina ekipa Milano do 13 godina pobijedila Inter 2-0. Ranije, u četvrtfinalu, Ema je zabila u pobjedi Milana nad Sassuolom 3-1. Nije moglo biti bolje od ovoga", piše novinar La Gazzetta Dello Sporta Luca Bianchin. 

Ema Modrić osvojila trofej s Milanom! Tata Luka dio utakmice pratio iz Napulja: 'Jako je dobra'
Foto: La Gazzeta Dello Sport Screenshot

Ema nikad nije skrivala svoju strast prema nogometu i već je na putu da se jednog dana okuša u profesionalnim vodama. Baš kao i otac, Ema je igrala i u Real Madridu, u jednoj od najvećih ženskih nogometnih akademija u Europi. Svoju ljubav prema nogometu nikada nije krila, pa je tako tijekom Fifinog dokumentarca za Svjetsko prvenstvo u Kataru zabilježena kako s ocem razgovara o kvalifikacijskim utakmicama hrvatske reprezentacije.

"Jako je dobra", izjavio je svojedobno Luka o Eminim nogometnim vještinama.

Talent u obitelji Modrić nije slučajan, a Ema Modrić pravi je dokaz da jabuka ne pada daleko do stabla i da krv nije voda. Kako sad stvari stoje, Ema Modrić jednog dana želi biti profesionalna nogometašica i ima sve preduvjete da tako i bude. Bravo Ema, velike čestitke čitavoj obitelji Modrić. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gordon Schildenfeld u Maksanovom korneru o Luki Modriću: 'Puno me puta spasio'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
