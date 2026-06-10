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Preminuo legendarni košarkaški trener: Osvojio je brojne medalje

Preminuo legendarni košarkaški trener: Osvojio je brojne medalje
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Foto: Yuriy Tutov/Sputnik/Profimedia

U klupskoj karijeri najviše je vremena proveo na trenerskoj klupi Žalgirisa

10.6.2026.
13:22
Hina
Yuriy Tutov/Sputnik/Profimedia
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U dobi od 95. godina umro je litvanski košarkaški trener Vladas Garastas, objavio je Litvanski košarkaški savez. Garastas je predvodio Litvu do brončanih medalja na olimpijskim igrama 1992. i 1996., te do srebra na europskom prvenstvu 1995. godine. 

Prije dolska na izborničku klupu Litve vodio je sovjetsku reprezentaciju s kojom je na SP-u 1990. zauzeo drugo mjesto. 

U klupskoj karijeri najviše je vremena proveo na trenerskoj klupi Žalgirisa s kojim je od 1985. do 1987. tri puta bio prvak Sovjetskog Saveza. Još pet puta je završio na drugom mjestu.  

Garastas je bio i predsjednik Litvanskog košarkaškog saveza od 2003. do 2011. godine. U tom razdoblju Litva je postala europski prvak 2003., a četiri godine kasnije bila je brončana. Broncu je osvojila i na svjetskom prvenstvu 2010. godine.

LitvaKošarkaKošarkaški Treneržalgiris
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