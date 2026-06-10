Oluja poharala Sloveniju, bujica nosila sve pred sobom: Oštećeni mostovi i ceste, poplavljene kuće

Noćna oluja s obilnim kišama poharala je susjednu Sloveniju i uzrokovala klizišta i bujice koje su nosile sve pred sobom, a dežurne službe rade na uklanjaju posljedica nevremena. Najteže je pogođena općina Žetale gdje su oštećena dva državna i jedan općinski most te neke dionice cesta, a aktiviralo se oko 50 klizišta.

Načelnik Matjaž Kopše potvrdio je da je nastala velika šteta na javnoj i privatnoj infrastrukturi te da su poplavljeni stambeni i poslovni objekti.

Foto: Općina Žetale

Foto: Općina Žetale

Foto: Općina Žetale

"Nadležne službe, civilna zaštita, vatrogasci, radnici zaduženi za održavanje cesta i općinska uprava su na terenu i provode hitne mjere kako bi osigurali sigurnost za građane i obnovili prometnu povezanost", poručio je, prenosi 24Ur.com.

Na području općine je u kratkom vremenu palo čak 117 litara kiše po četvornom metru. Oštećeno je i sportsko igralište u blizini osnovne škole, a šteta će se procijeniti u milijunima eura.

Foto: Tina Švajger

Foto: Tina Švajger

Foto: Tina Švajger

Upozorenje za Hrvatsku

Općina je pozvala građane na oprez, posebno u područjima s aktivnim klizištima i oštećenim cestama. Pozivaju ih da se pridržavaju uputa nadležnih službi te da fotografiraju nastalu štetu kako bi sve mogli prijaviti vlastima.

Foto: Tina Švajger

Foto: Tina Švajger

Foto: Tina Švajger

Kopše je najavio krizni sastanak s vatrogascima, civilnom zaštitom i radnicima koji održavaju općinske i državne ceste.

I hrvatski Državni hidrometeorološki zavod upalio je meteoalarm za veći dio zemlje zbog grmljavinskog nevremena i pljuskova koji se očekuju krajem dana. Pogoršanje bi trebalo stići sa zapada.

Narančasti meteoalarm upaljen je za Osječku i Zagrebačku regiju, a žuti za Karlovačku, Gospićku, Riječku regiju, Zapadnu obalu Istre i Velebitski kanal.

I u četvrtak se očekuje promjenjivo oblačno i osjetno svježije. U prvom dijelu dana također su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti nevremena.