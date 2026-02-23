Glumac John Davidson objavio ispriku nakon rasističke uvrede na dodjeli nagrada BAFTA

Američki glumac i aktivist John Davidson (54) sinoć je na dodjeli nagrada BAFTA uzviknuo rasne uvrede u trenutku kada su Michael B. Jordan i Delroy Lindo stupili na pozornicu. Naime, uzrok takvim tikovima i nekontroliranim izljevima bijesa, poput korištenja psovki i vulgarnih izraza, je Touretteov sindrom. Zanimljivo je to da je nagradu za najboljeg glumca odnio britanski glumac Robert Aramayo za ulogu u filmu "I swear" u kojem je utjelovio upravo Davidsona, škotskog aktivista koji pati od Touretteova sindroma. Davidsonu je dijagnosticiran u dobi od 25 godina. Okolina i članovi obitelji teško su prihvaćali simptome s kojima se Davidson susretao, a taj film pokazuje nastojanje da se ukloni stigma.

@thenewsmovement John Davidson, whose life inspired I Swear, shouted out racial slurs as Michael B. Jordan and Delroy Lindo presented an award at the 2026 BAFTAs. It was later clarified to the audience that the comments were involuntary tics linked to his Tourette syndrome. ♬ original sound - The News Movement "Možda ste primijetili vulgaran jezik u pozadini. To može biti dio načina na koji se Touretteov sindrom pojavljuje kod nekih ljudi dok film istražuje to iskustvo", rekao je britanski glumac i voditelj ceremonije Alan Cumming, objasnivši kako osobe s Touretteovim sindromom nemaju kontrolu nad onime što govore.

U međuvremenu, Davidson je objavio javnu ispriku radi svojeg napadaja koju je iznio u priopćenju za Variety.

„Želio bih zahvaliti BAFTA-i i svima koji su sudjelovali u sinoćnjoj dodjeli nagrada na podršci i razumijevanju te na pozivu da prisustvujem prijenosu“, rekao je Davidson u izjavi. „Cijenio sam što je prije početka snimanja publici u dvorani najavljeno da su moji tikovi nevoljni i da ne odražavaju moja osobna uvjerenja. Ohrabrio me pljesak koji je uslijedio nakon te najave i osjetio sam se prihvaćeno i shvaćeno u okruženju koje bi mi inače bilo gotovo nemoguće.“, napisao je.

Dodao je: „Uz najavu koju su dali Alan Cumming, BBC i BAFTA, mogu samo reći da sam duboko posramljen ako itko moje nevoljne tikove smatra namjernima ili im pripisuje bilo kakvo značenje.“

Izjavu je zaključio porukom da dokumentarni film „I Swear“, više nego bilo koji drugi film ili televizijski dokumentarac, objašnjava podrijetlo, stanje, karakteristike i manifestacije Touretteova sindroma.

„Cijeli sam život nastojao podržavati i osnaživati zajednicu osoba s Touretteovim sindromom te poticati empatiju, ljubaznost i razumijevanje kod drugih, i nastavit ću to činiti“, rekao je Davidson. „Odlučio sam napustiti dvoranu ranije tijekom ceremonije jer sam bio svjestan uznemirenosti koju su moji tikovi izazivali.“, zaključio je.