Kako je Maja Jurgec pčelarstvo pretvorila u prepoznatljive i održive brendove OPG Trstenjak i Beessentials

Maja Jurgec vodi Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak u Čakovcu, koje već godinama gradi na spoju znanja, odgovornosti i dubokog poštovanja prema prirodi. Nakon zahtjevnog zdravstvenog razdoblja, ušla je u novu životnu i poslovnu fazu s još jasnijom perspektivom o tome što u poduzetništvu ima trajnu vrijednost. Danas sustavno razvija Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak i brend Beessentials, kroz koji med i proizvodi od meda postaju dio šire priče o edukaciji, iskustvu i ulozi pčela u ekosustavu.

Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak nudi i autentične doživljaje, od apiinhalacija i apiterapije do edukativnih radionica koje posjetiteljima približavaju svijet pčela. Maja Jurgec polaznica je pete generacije Uplift akademije, Mastercardova edukativnog programa namijenjenog mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kroz koji dodatno razvija poslovna znanja, razmjenjuje iskustva i povezuje se s poduzetnicima sličnih vrijednosti. Kako otkriva u razgovoru, njezin pristup poduzetništvu temelji se na strpljenju, dosljednosti i dugoročnom promišljanju, baš poput rada u košnici.

Foto: Marko Todorov

Poduzetništvom se bavite već dugi niz godina, a prošli ste i kroz jedno izazovno osobno razdoblje. Na koji je način to razdoblje utjecalo na vaš pogled na posao i hrabrost da idete dalje?

Poduzetništvom se bavim već dugi niz godina i moj odnos prema poslu bio je jasno definiran i prije tog razdoblja. Ono što se promijenilo nije bio smjer, nego perspektiva. To razdoblje dodatno je potvrdilo snagu temelja koje sam gradila godinama – znanja, strukture i vrijednosti na kojima se moj posao razvija. Odluke danas donosim s još većom preciznošću i sigurnošću, svjesna što u poslovanju ima dugoročnu vrijednost, a što je prolazno. Hrabrost da idem dalje nije proizašla iz potrebe za promjenom, nego iz potvrde da put kojim idem ima smisla, stabilnost i održivost.

Pčelarstvo je istovremeno tradicija, odgovornost i poslovni izazov. Koji su danas najveći izazovi vođenja jednog OPG-a koji želi rasti, ali ostati autentičan?

Najveći izazov vođenja OPG-a koji se bavi pčelarstvom i koji želi rasti, a ostati autentičan, jest činjenica da pčelarstvo u velikoj mjeri ovisi o vanjskim čimbenicima koje nije moguće kontrolirati. Na proizvodnju izravno utječu specifičnost lokacije, klimatske promjene, vremenski uvjeti tijekom sezone, dostupnost paše te zdravstveno stanje pčela, uz obveznu primjenu dobre pčelarske prakse. Rast u takvim uvjetima nije linearan niti predvidiv. Autentičnost se očituje u tome da se razvoj ne temelji na forsiranju količine, nego na poštivanju prirodnih ograničenja, očuvanju zdravlja pčela i zadržavanju kvalitete proizvoda. Upravo to dugoročno omogućuje stabilan i održiv rast OPG-a.

Foto: Marko Todorov

Kroz Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak i brend prirodne kozmetike Beessentials sustavno razvijate iskustvo, edukaciju i doživljaj uz same proizvode. Kako je nastao taj koncept?

Koncept nije nastao kao marketinška ideja, nego kao posljedica načina rada. Pčelarstvo te vrlo brzo nauči da proizvod ne postoji bez znanja, odgovornosti i razumijevanja šire slike. Isto vrijedi i za kozmetiku. Iskustvo dolazi iz stvarnog kontakta s procesom i prirodom, edukacija iz potrebe da se objasni uloga pčela kao ključne karike ekosustava, a doživljaj iz neposrednog susreta s tim svijetom, bilo kroz proizvode, apiterapiju ili osobni kontakt. Ta tri elementa kod mene nisu dodatak proizvodu, nego njegov temelj.

U vašem poslu zajednica igra veliku ulogu. Koliko su vam važni ljudi oko vas, obitelj, suradnici, partneri. i kako birate s kim gradite priču?

Ljudi oko mene sastavni su dio mog rada. Obitelj je temelj, a suradnici i partneri moraju razumjeti odgovornost koju ovakav posao nosi, prema prirodi, procesu i ljudima koji koriste naše proizvode i usluge. Suradnje gradim promišljeno i dugoročno. Važno mi je da dijelimo iste vrijednosti, da postoji poštovanje prema radu i prirodi te jasno razumijevanje da se kvalitetan i dugoročan posao ne gradi brzo, nego dosljedno i odgovorno.

Foto: Marko Todorov

Poduzetništvo zna biti usamljeno. Kako vam je povezivanje kroz Uplift akademiju pomoglo da dobijete novu perspektivu, znanje i sigurnost u vlastite odluke?

Povezivanje kroz Uplift akademiju pomoglo mi je da svoje odluke sagledam iz šire perspektive i dodatno ih učvrstim. Kroz razmjenu iskustava i konkretno znanje dobila sam potvrdu da je smjer kojim idem promišljen i dugoročan. Uplift mi je donio jasnoću i sigurnost u vlastite odluke što mi je, kao poduzetnici, iznimno važno.

Financijska stabilnost često je ključ rasta OPG-a. Kako vam suradnja s RBA pomaže u planiranju poslovanja i ulaganju u nove ideje?

Financijska stabilnost ključna je za dugoročno planiranje, osobito u djelatnosti poput pčelarstva koje uvelike ovisi o vanjskim uvjetima. Suradnja s RBA omogućuje mi bolji uvid u financijske okvire poslovanja i sigurnije planiranje ulaganja.

Posebno mi znači dostupnost osobnog bankara, od samog otvaranja poslovnog računa uz unaprijed dogovoren termin, bez čekanja u poslovnici, do mogućnosti digitalnog otvaranja računa bez naknade prvih 12 mjeseci. Uz otvorenu komunikaciju o planovima i specifičnostima mog poslovanja te jednostavan pristup mobilnoj aplikaciji, imam brz i pregledan uvid u financije. Proizvodi i rješenja prilagođeni su mojim potrebama, što mi olakšava planiranje likvidnosti, investicija i svakodnevnog poslovanja.

Takav pristup daje mi veću sigurnost u donošenju odluka i ostavlja prostor za razvoj novih ideja bez nepotrebnog pritiska. Kada imam pouzdan uvid u financije i stručnu podršku banke, lakše donosim odgovorne odluke i planiram daljnji razvoj poslovanja.

Kada biste iz svog iskustva morali izdvojiti jednu poruku za druge male proizvođače i poduzetnike, što biste im rekli o strpljenju, upornosti i vjeri u vlastitu priču?

Strpljenje i upornost sastavni su dio svakog ozbiljnog poduzetničkog puta. Ako vjeruješ u ono što radiš, moraš prihvatiti da rezultati dolaze postupno i da se vrijednost gradi kroz kontinuitet, a ne preko noći. Dosljedan rad, jasno postavljene vrijednosti i povjerenje u vlastitu priču s vremenom pronađu svoje mjesto.

Foto: Marko Todorov

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Uplift.