SVE SE MIJENJA /

Više nema timova! 'Drame tek počinju!'

Više nema timova! 'Drame tek počinju!'
Foto: RTL

Mjesec dana u vili. Mjesec dana emocija, preispitivanja i borbe za naklonost. A sada - sve se mijenja

23.2.2026.
10:53
Hot.hr
RTL
„Više nema timova“, doznat će svi kandidati pete sezone 'Gospodina Savršenog' i shvatiti da pravila nestaju te da svatko napokon može krenuti putem koji želi. „U borbi za ljubav svatko igra sada svoju igru“, jasno je kandidatkinjama. 

Nova dinamika odmah pali iskre - i one dobre i one opasne. Neke djevojke otvoreno priznaju da bi promijenile stranu. Druge su spremne riskirati sve. Ljubomora se više ne skriva, a pitanja postaju izravna: tko sjedi na dva stolca i tko je spreman sve staviti na kocku?

„Drame tek počinju“, jasno je svima i prije nego što počnu spojevi koji će mnogima otvoriti oči. Jedan Savršeni vodi djevojke u kreativnu avanturu, drugi na stazu punu adrenalina. Padaju teške riječi, priznaju se emocije, ali i donose odluke koje bi nekoga mogle slomiti.

Jedna djevojka ozbiljno razmišlja o odlasku. Druga priznaje da se zaljubila na prvi pogled. Treća više ne želi prihvaćati ono što u stvarnom životu nikada ne bi - a večer donosi trenutak koji će obilježiti sezonu.

Tko je spreman na sljedeći korak, a kome će nova pravila donijeti nemir, ne propustite doznati u novoj epizodi - od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hranite ih kruhom? Možda imate dobru namjeru, ali posljedice mogu biti opasne!

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
