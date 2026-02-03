Prve fotografije s mjesta pada zrakoplova: Sve hitne službe na terenu, stižu i istražitelji
Tim istražitelja putuje na mjesto nesreće
Lagani zrakoplov u kojem su, vjeruje se, bile dvije osobe srušio se u utorak popodne u Velikom Manchesteru, priopćila je engleska policija.
Vjeruje se da je u nesreći sudjelovao zrakoplov Cirrus SR20, opremljen padobranskim sustavom dizajniranim za aktiviranje u slučaju nužde. Na fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama vidi se žuti padobran djelomično omotan oko dalekovoda, prenosi Sky news.
Nesreća se dogodila u području Littleborougha, a hitne službe su na terenu: "Hitne službe odgovorile su na izvješća o padu lakog zrakoplova".
Policija je zamolila ljude da izbjegavaju to područje dok se provode akcije spašavanja i očevid.
Istraga nesreće
Osim policije, na terenu su vatrogasci i Hitna pomoć.
Stranica za praćenje letova flightradar24 objavila je na X-u fotografiju zrakoplova za koji se vjeruje da je sudjelovao u nesreći.
Navode da je poletio iz zračne luke u Birminghamu minutu prije deset sati ujutro, a posljednji signal primljen je u 10.39. Za sada nema službene potvrde da je to zrakoplov koji se srušio.
Glasnogovornik zračne luke Birmingham potvrdio je da je privatni laki zrakoplov napustio njihov XLR Executive Jet Centre u utorak oko 10 sati.
O nesreći je obaviješten Odjel za istraživanje zrakoplovnih nezgoda (AAIB): "Pokrenuta je istraga, a na putu do mjesta pada je multidisciplinarni tim inspektora".
POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši pjevaju Moja Domovina u avionu