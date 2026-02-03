FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA NA OTOKU /

Prve fotografije s mjesta pada zrakoplova: Sve hitne službe na terenu, stižu i istražitelji

Prve fotografije s mjesta pada zrakoplova: Sve hitne službe na terenu, stižu i istražitelji
×
Foto: Shaneintheworld/x

Tim istražitelja putuje na mjesto nesreće

3.2.2026.
17:22
Dunja Stanković
Shaneintheworld/x
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lagani zrakoplov u kojem su, vjeruje se, bile dvije osobe srušio se u utorak popodne u Velikom Manchesteru, priopćila je engleska policija. 

Vjeruje se da je u nesreći sudjelovao zrakoplov Cirrus SR20, opremljen padobranskim sustavom dizajniranim za aktiviranje u slučaju nužde. Na fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama vidi se žuti padobran djelomično omotan oko dalekovoda, prenosi Sky news. 

Nesreća se dogodila u području Littleborougha, a hitne službe su na terenu: "Hitne službe odgovorile su na izvješća o padu lakog zrakoplova". 

Policija je zamolila ljude da izbjegavaju to područje dok se provode akcije spašavanja i očevid.

Istraga nesreće

Osim policije, na terenu su vatrogasci i Hitna pomoć. 

Stranica za praćenje letova flightradar24 objavila je na X-u fotografiju zrakoplova za koji se vjeruje da je sudjelovao u nesreći. 

Navode da je poletio iz zračne luke u Birminghamu minutu prije deset sati ujutro, a posljednji signal primljen je u 10.39. Za sada nema službene potvrde da je to zrakoplov koji se srušio. 

Glasnogovornik zračne luke Birmingham potvrdio je da je privatni laki zrakoplov napustio njihov XLR Executive Jet Centre u utorak oko 10 sati.

O nesreći je obaviješten Odjel za istraživanje zrakoplovnih nezgoda (AAIB): "Pokrenuta je istraga, a na putu do mjesta pada je multidisciplinarni tim inspektora". 

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši pjevaju Moja Domovina u avionu

AvionZračna LukaUjedinjeno KraljevstvoNesreĆaCrna Kronika
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESREĆA NA OTOKU /
Prve fotografije s mjesta pada zrakoplova: Sve hitne službe na terenu, stižu i istražitelji