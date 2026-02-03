Prve fotografije s mjesta pada zrakoplova: Sve hitne službe na terenu, stižu i istražitelji

Lagani zrakoplov u kojem su, vjeruje se, bile dvije osobe srušio se u utorak popodne u Velikom Manchesteru, priopćila je engleska policija.

Vjeruje se da je u nesreći sudjelovao zrakoplov Cirrus SR20, opremljen padobranskim sustavom dizajniranim za aktiviranje u slučaju nužde. Na fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama vidi se žuti padobran djelomično omotan oko dalekovoda, prenosi Sky news.

Nesreća se dogodila u području Littleborougha, a hitne službe su na terenu: "Hitne službe odgovorile su na izvješća o padu lakog zrakoplova".

Policija je zamolila ljude da izbjegavaju to područje dok se provode akcije spašavanja i očevid.

🚨🇬🇧DEVELOPING: Pictures now emerging show emergency services on scene after an aircraft crash in Greater Manchester, with police, fire crews, and ambulances responding. 📸✈️🚒



The incident is believed to be in the Littleborough area, according to local reporting. No official… pic.twitter.com/cCtBrY38kY — Shane (@shaneintheworld) February 3, 2026

A Cirrus SR20, registered as G-GXVV, appears to have crashed near Rochdale in the United Kingdom. The aircraft departed Birmingham at 09:59 local time. The last signal was received at around 10:39, south of the M62 motorway near Marsden. At this time, we are not aware of any… pic.twitter.com/UK28Ro5hFN — Flightradar24 (@flightradar24) February 3, 2026

Update on light aircraft crash in Greater Manchester — An image being shared on social media showed what appeared to be a parachute caught on a nearby pylon — BBC https://t.co/IgmClUnSct pic.twitter.com/YkDd6R9hOr — Open News© (@OpenNewNews) February 3, 2026

Istraga nesreće

Osim policije, na terenu su vatrogasci i Hitna pomoć.

Stranica za praćenje letova flightradar24 objavila je na X-u fotografiju zrakoplova za koji se vjeruje da je sudjelovao u nesreći.

Navode da je poletio iz zračne luke u Birminghamu minutu prije deset sati ujutro, a posljednji signal primljen je u 10.39. Za sada nema službene potvrde da je to zrakoplov koji se srušio.

Glasnogovornik zračne luke Birmingham potvrdio je da je privatni laki zrakoplov napustio njihov XLR Executive Jet Centre u utorak oko 10 sati.

O nesreći je obaviješten Odjel za istraživanje zrakoplovnih nezgoda (AAIB): "Pokrenuta je istraga, a na putu do mjesta pada je multidisciplinarni tim inspektora".

