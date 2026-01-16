FREEMAIL
(Bivši) nogometaš Dinama pobjegao iz Turske. Klub prijeti tužbom

(Bivši) nogometaš Dinama pobjegao iz Turske. Klub prijeti tužbom
Foto: Damir Sencar/afp/profimedia

"Igrač je pod pritiskom i pogrešnim usmjeravanjem svog agenta, napustio Kayseri bez ikakvog dopuštenja kluba" stoji u objavi.

16.1.2026.
23:35
Sportski.net
Damir Sencar/afp/profimedia
Radomir Đalović i njegov Kayserispor obradovali su se kada je u Tursku sletio Ronaël Pierre-Gabriel. Francuski branić odmah je obavio slikanje s novim klubom, a onda je usljedio šok. 

Pierre-Gabriel se nije pojavio na treningu, a klub za to optužuje njegova menadžera i prijeti tužbom. 

"Proces vezan uz igrača Pierrea-Gabriela proveden je u potpunosti službeno i u skladu s međuklupskim pravilima. Nogometni klub Kayserispor prvo je uspostavio službeni kontakt s Dinamom, a nakon dobivanja potrebnih dozvola od tog kluba, stupio je u kontakt s igračem. Nakon tog procesa, između Kayserispora i Dinama potpisan je sporazum o međusobnom transferu", stoji u izjavi.

"Nakon potpisivanja ugovora, nogometaš je trenirao s našom momčadi, a nakon treninga osobno je izrazio svoju sreću i zadovoljstvo što je ovdje. Međutim, sljedećeg jutra u 09.59, nakon poruke koju je poslao njegov agent, igrač je pod pritiskom i pogrešnim usmjeravanjem svog agenta, napustio Kayseri bez ikakvog dopuštenja našeg kluba. Ovi događaji predstavljaju iznimno veliko nepoštovanje prema Kayserisporu i turskom nogometu. Kao klub, nikada nećemo prihvatiti ovakav stav. Zbog nepoštivanja ugovornih odredbi od strane igrača koji je potpisao ugovor i sudjelovao na treninzima, suočen s ovim nepoštovanjem prema našem klubu, Kayserispor će od sutra (op. subota) u potpunosti iskoristiti sva svoja zakonska prava protiv igrača i njegovog agenta”, zaključuju iz kluba na svojoj službenoj stranici.

Za Dinamo je popularni RPG odigrao 53 nastupa prilikom čega je postigao i namjestio četiri pogotka.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija otvara Euro protiv jednih od favorita, ali naši vjeruju u pobjedu

DinamoKayserisporRadomir đalović
