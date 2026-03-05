Sin Željka Keruma snimljen u garaži okružen skupim jurilicama: Donirao 1000 eura

Najstariji sin bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma (65), Joško Kerum (35), pojavio se u jednom videu u kojem donira tisuću eura za humanitarnu akciju.

Kako se može vidjeti u videu, jedan korisnik Instagrama, kojem je Joško donirao novac za akciju, našao se s njim u njegovoj garaži koja je bila ispunjena luksuznim automobilima i motorima. Kao znak da mu je dao novac za akciju, Joško mu se potpisao na motor.

Kako kaže čovjek, 'Evo me u privatnoj garaži mog prijatelja, koji me pozvao i podržao ovu akciju', a zatim se predstavio riječima: 'Ja sam Joke Kerum, drago mi je da sam podržao ovu akciju.'

Kerum je donirao sredstva za županijsku ligu protiv raka, koja prikuplja novac za kupnju novog magnetnog uređaja. Poznat je po tome što rijetko ističe svoj privatni život, no ovaj humanitarni gesta privukao je pozornost javnosti.

Tko je zapravo Joško?

Iako najčešće izbjegava medijsku pozornost, poznato je da je uspješan poduzetnik u Splitu i vlasnik nekoliko teretana, a ujedno je i veliki ljubitelj brzih automobila.

Podsjetimo, Joška i kćer Nevu, Željko Kerum dobio je prvom braku s Ankicom, a još troje djece dobio je s drugom suprugom, Fani Horat (41). Dok se Neva drži podalje od očiju javnosti, njezin brat s vremena na vrijeme privlači pažnju medija.

Joško je postao otac 2020. godine, a posljednjih godina njegovi privatni život i veze često su bili tema medijskih nagađanja.

