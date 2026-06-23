Pezzi kod Mojmire poslao poruku Modriću: 'Igraj od centra prema golu...'

Uoči utakmice Hrvatske i Paname u RTL Direktu je gostovao legendarni sportski novinar Edo Pezzi. U razgovoru s Mojmirom stao je u obranu Luke Modrića nakon kritika te otkrio kakav rezultat očekuje.

Luka Modrić večeras igra svoju 200. utakmicu za Hrvatsku. Što očekujete od njega?

Od Luke uvijek očekujem puno. Čak i kada odigra slabiju utakmicu, igra bolje od mnogih drugih. Sramota je što su mu na društvenim mrežama, ali i pojedini naši novinari, nakon jedne pogreške odmah okrenuli leđa. Ne znam što traže. Čovjek je odigrao gotovo 200 utakmica za reprezentaciju, a prije toga napravio je samo jednu takvu pogrešku i odmah se na njega srušilo drvlje i kamenje. To nije pošteno prema tom momku.

Luka je primjeran u svakom pogledu. Dolazi iz skromne obitelji, koju dobro poznajem, i znam koliko mu je teško pala ta pogreška. Treba ga dobro poznavati da biste po izrazu njegova lica tijekom utakmice vidjeli koliko ga je to pogodilo. Čak me iznenadilo što je sam izašao iz igre jer ga je ta pogreška potpuno slomila.

Svi zaboravljaju da mu je to bila prva utakmica bez zaštitne maske nakon trostrukog prijeloma jagodične kosti. To nije bezazlena ozljeda i kod svakog igrača koji je prošao nešto slično uvijek postoji određeni strah kako će reagirati u prvim utakmicama nakon povratka.

Luka večeras igra svoju 200. utakmicu za Hrvatsku. Zanimljivo je da su on i Messi praktički zajedno krenuli reprezentativnim putem. Messi je za Argentinu odigrao pet utakmica prije nego što je Luka debitirao uoči Svjetskog prvenstva u Njemačkoj. Danas je Messi odigrao dvije reprezentativne utakmice više, a Luka ga prati s dvije manje. To su globalne nogometne zvijezde kojima možemo samo zapljeskati za sve što su dali nogometu. A u nogometu je uvijek moguće da jedna pogreška odluči utakmicu.

'Rekao mi je da sigurno ostaje u Milanu'

Možda posljednji put na Svjetskom prvenstvu gledamo Modrića, Messija i Ronalda.

I prošli put mislili smo da Luka možda neće doći do Svjetskog prvenstva u Americi. Rekao mi je: 'Sigurno neću ostati u Milanu ako ne budemo igrali Ligu prvaka.' Je li u međuvremenu promijenio odluku, ne znam, ali mislim da će jednog dana završiti u trenerskom stožeru Reala. To mu je velika želja. Tamo mu živi obitelj, ondje ima dom i ondje se skrasio.

On je dao toliko toga nogometu. Ne volim soliti pamet ni izborniku govoriti tko treba igrati, a tko ne. To je njegov posao, on odgovara za rezultat i on sastavlja momčad. Ali kada bih Luki nešto preporučio, rekao bih mu da igra od centra prema golu. Ako ste gledali Messija ovih dana, vidjeli ste da se i on malo više vraća po loptu. Luka ima odličan udarac, može zabiti, ali i asistirati. Ne bih ga toliko trošio u obrambenim zadacima.

Zato mislim da bi trebalo malo pojačati vezni red kako bismo bili sigurniji i čvršći otraga. Obrana je temelj svake momčadi i najvažnija stvar u momčadskim sportovima. Siguran sam da će Luka odigrati svoju utakmicu jer je toliko ozbiljan i profesionalan da ne vjerujem kako može dva puta zaredom podbaciti.