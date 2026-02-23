Hrvatske hokejašice posebna su priča: 'Svi pitaju 'imaš zube?' i očekuju neke robusne cure'

Dok drugi nakon škole ili posla idu na kavu ili učiti za ispit, one navlače oklop, vežu klizaljke i izlaze na led. Hrvatska ženska hokejaška reprezentacija možda nije najpoznatija sportska priča u zemlji, ali je doista posebna. Od svlačionice do leda, priču ima Helena Barić.

Zvuk klizaljki na ledu, pakovi udaraju u ogradu, na sebi imaju sedam kilograma opreme, a prije svakog treninga i nakon njega, provjerava se tko je što ozlijedio.

U ovoj svlačionici susreću se srednjoškolke, studentice i djevojke koje nakon radnog dana žure ravno na trening. Različiti životi, isti san - igrati hokej.

"Dinamika u ekipi je stvarno super, pogotovo s manje igračica, onda nas onako nekako razbiju tu monotoniju i atmosferu dođu s novim tik-tokovima pjesama. I onda je preludo", rekla je Eva Čavka.

Zbog čega je tebi poseban ovaj sport?

"Zbog dečki", odgovorila je dobro Čavka i izazvala veliki smijeh svih okupljenih.

U ekipi vladaju smijeh i veselje. Djevojke prije leda jedna drugoj provjeravaju opremu, pomažu pri stavljanju štitnika i biraju prave palice. Iako im je između 15 i 35 godina, kada se nađu na treningu - sve dišu samo za hokej.

"Zato što je stvarno posebno. Prvo nisi na svojim nogama. Ne trčiš, nego jednostavno kližeš što je već drukčije. Ne baviš se rukama, nego s palicom moraš pak 'handleat'. Zbog leda je sve puno, puno brže. Moraš biti stvarno svjestan cijele svoje okoline. Jednostavno je poseban sport", rekla je Diana Stolar.

'Zna se dogoditi krhotina'

A kakve su reakcije kada kažu da su hokejašice?

"Svi pitaju 'imaš zube'. Ali, žene moraju cijeli život imati onakvu mrežicu. Iako, zna se dogoditi krhotina, a svi očekuju nekakve velike robusne cure", pojasnila je Stolar.

Zagreb je ovih dana pravo središte ženskog hokeja. Hrvatske reprezentativke na domaćem ledu dočekuju Bugarsku, Srbiju, Rumunjsku, Tursku i Tajland, a pobjednice turnira izborit će plasman u višu diviziju. Cure ne skrivaju ambicije, žele pokazati da Hrvatska može igrati ozbiljan hokej.

"Pa naravno, planovi su neka medaljica pa ćemo vidjeti. Ali, nek bude bar jedna", rekla je Klara Kolar.

Hrvatska danas broji četiri ženska hokejaška kluba - dva u Zagrebu, po jedan u Sisku i Karlovcu. Financijska podrška još izostaje, a ženski hokej u Hrvatskoj i regiji nije masovan. Djevojke redovito nastupaju u domaćoj ligi.

"Curama je doista teško. Škola, faks, s posla. Tako stižu. Trude se stići na svaki trening i koliko god bile umorne, ali dolaze na trening. Dobro je da je muški hokej razvikaniji i sve to, ali cure su tu, trude se, vole taj sport, užasno ga vole. Tako da ništa im nije problem", rekao je izbornik ženske hokejaške reprezentacije, Ivan Gašljević.

A s takvim stavom se i rađaju prvaci, odnosno - prvakinje. Na ledu ne postoje ograničenja, postoje samo želja i borba u svakoj sekundi na ledu.

POGLEDAJTE VIDEO: Počela nova sezona Superbke Svjetskog prvenstva, evo kako je izgledala prva utrka