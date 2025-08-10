Iskusni vrtlari savjetuju: 'Korak koji će unijeti prekrasne boje u vaš vrt na jesen'

Stručnjaci ističu kako je sada pravo vrijeme za pripremu vrta za jesensku sezonu. Lucie Bradley, stručnjakinja za vrtlarstvo, objasnila je što je najvažnije učiniti ovog vikenda kako biste pripremili svoj vrt za nadolazeću sezonu, piše Express.

"Preporučujem da već sada započnete s pripremom i sadnjom jesensko-zimskih biljaka u viseće posude, koje će unijeti prekrasne boje u vaš vrt na jesen", kaže stručnjakinja za vrtlarstvo i dodaje kako je važno birati biljke koje su otporne na niže temperature i prikladne za manje prostore.

Foto: Shutterstock

Preporuke vrtlara za raskošan vrt

"Za viseće posude idealne su minijaturne sorte otpornih krizantema jer se mogu pronaći u raznim bojama. Divlja ciklama je također izvrstan izbor – otporna je, a svojim zdravim zelenim listovima, tankim stabljikama i izraženim cvjetovima u bijeloj, ružičastoj i crvenoj boji unosi dodatnu živost u prostor", napominje Bradley.

Stručnjakinja preporučuje i druge biljke koje mogu unijeti boju i život u prostor: "Jaglaci su robusne, kompaktne biljke koje su idealne za male prostore, a intenzivnih su i svijetlih nijansi. Mali zimzelen cvjeta tijekom zime te vašim posudama daje dodatnu boju i teksturu."

Bradley također ističe važnost dodavanja biljaka s dekorativnim lišćem za postizanje raznolikosti: "Za kontrast i dodatnu teksturu preporučujem i sadnju biljaka s lisnatim dekorativnim svojstvima, poput bršljana, cinerarije, heuchere, ukrasnog kupusa i ukrasnih trava."

Ostali vrtlari savjetuju i redovito skupljanje sjemenja, uklanjanje uvelih cvjetova te rezidbu biljaka prije kraja ljeta, kako bi vrt ostao uredan i zdrav.

Vrtlari se mogu početi pripremati i za sljedeće proljeće. U narednim tjednima preporučuje se sadnja proljetnih lukovica poput narcisa i ljubičica, bilo u posude ili u vrtne gredice. Također se preporučuje sadnja otpornijih jednogodišnjih biljaka i klasičnih proljetnica poput maćuhica i potočnica.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Traktori u Hrvatskoj prodaju se više. Koji su razlozi?