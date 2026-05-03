Tajna raskošnog jorgovana: Stručnjak za vrt otkriva ključan savjet za obilnu cvatnju

Stručnjak za vrt i popularni televizijski voditelj Joe Swift otkrio je jednostavnu tehniku koja će osigurati da vaši jorgovani cvatu i iduće godine. Jorgovan je cvjetni grm, a ponekad i manje stablo, poznat po mirisnim ljubičastim, ružičastim, bijelim ili plavim cvjetovima koji se obično pojavljuju tijekom proljeća i unose poseban šarm u svaki vrt.

Koristeći svoje bogato vrtlarsko iskustvo, voditelj popularne emisije "Gardeners' World" kaže da je jorgovan jedna od njegovih omiljenih biljaka.

"Postoji nešto predivno u tome da uhvatite biljku u njezinom kratkom vrhuncu, dragocjen tjedan ili dva prije nego što završi za ovu godinu", podijelio je. "Tako se osjećam u vezi s jorgovanima, koji obično cvjetaju oko dva do tri tjedna."

Pravovremeno orezivanje je ključ uspjeha

Pravilno orezivanje ključan je korak za poticanje cvatnje, a najvažnije je odabrati pravi trenutak. Orezivanje se mora obaviti odmah nakon što cvjetovi uvenu. Ako se s tim zadatkom čeka do kasnog ljeta, jeseni ili zime, postoji rizik od uklanjanja grana na kojima su se već formirali cvjetni pupovi za sljedeću sezonu, što često rezultira slabom ili potpunim izostankom cvatnje.

Nudeći savjete o orezivanju, Swift je u časopisu The Times Weekend Magazine napisao: "Kada vaš jorgovan dosegne visinu od oko 1,8 metara, orezujte ga lagano svake godine nakon cvatnje kako biste razvili lijepo uravnotežen okvir stabljika. Malo ga prorijedite uklanjanjem slabih, tankih izdanaka, neproduktivnih i isprepletenih grana te svih izbojaka iz baze. Duge stabljike odrežite natrag do para listova, tako da vam ostanu grane debljine olovke. Na taj bi način trebao lijepo cvjetati sljedeće godine."

Što učiniti sa starim i zapuštenim grmom?

Ako je vaš jorgovan star, nepravilnog oblika, prevelik, pregust ili slabo cvjeta, Swift sugerira da bi moglo biti potrebno "značajno orezivanje". Ovaj postupak poznat je i kao pomlađivanje biljke i zahtijeva nešto drastičniji pristup.

U takvim situacijama preporučuje se odrezati cijelu biljku na visinu od 15 do 20 centimetara od tla. Najbolje je to učiniti u proljeće, po mogućnosti što ranije u sezoni. "Da, izgubit ćete cvjetove te godine. Ali ovo će snažno orezivanje potaknuti rast mnogih novih izdanaka. Otprilike u isto vrijeme sljedeće godine, odaberite i zadržite nekoliko jakih, zdravih izdanaka koji će formirati novi okvir, a sve ostale uklonite do razine tla", dodao je.

Dodatni savjeti za zdrav i bujan jorgovan

Osim pravilnog orezivanja, važno je znati da su jorgovani vrlo otporne biljke. Swift ističe da se dobro nose s ekstremnim temperaturama, uspijevaju u većini tipova tla, s izuzetkom izrazito kiselih, i lako podnose zagađenje. Za kvalitetan rast potrebno im je najmanje šest sati sunca dnevno.

Jedan od čestih problema koji može uzrokovati slabu cvatnju, osim nepravilnog orezivanja, jest prekomjerna gnojidba dušikom, koja potiče rast lišća na štetu cvjetova. U tom slučaju preporučuje se u proljeće prihraniti biljku gnojivom bogatim fosforom kako bi se potaknula cvatnja.

Jorgovan nije samo ukrasna biljka. Njegovi cvjetovi i listovi koriste se u narodnoj medicini, a simbolizira ljubav, što ga čini popularnim izborom za bukete i darove. Posljednjih godina raste i trend uzgoja patuljastih sorti u posudama, što ga čini dostupnim i za manje vrtove, balkone i terase.

