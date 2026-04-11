Ne čekajte zadnji tren: Ovih pet vrtlarskih poslova treba dovršiti u travnju

Travanj je odličan mjesec za vrtlarenje jer označava pravi početak vegetacijske sezone, s početkom zagrijavanja tla i izbijanjem mladih sadnica. Mnogo je poslova koje treba obaviti i važno ih je ne ostavljati do zadnjeg trenutka.

Poznati engleski vrtlar Alan Titchmarsh tijekom svoje karijere podijelio je mnoštvo savjeta i trikova za vrtlarenje. U najnovijem YouTube videu detaljno je opisao pet važnih poslova koje treba obaviti u travnju.

1. Uredite travnjak

"Vrijeme je da uredite travnjak. Vjerojatno ste već počeli kositi, ali postoje određena neravna područja kojima bi dobro došlo malo pažnje. S obzirom na vlažnu zimu koju smo imali, vaš travnjak je vjerojatno pun mahovine", rekao je Alan.

"Dakle, sada je vrijeme da uzmete grablje sa žičanim zubima i izvučete mahovinu. Samo je potrgajte. Nakon što nestane, trava će dobiti zrak i svjetlost koji su joj potrebni za rast", dodao je.

Ako na travnjaku pronađete ogoljene dijelove, možete ih zamijeniti komadima gotovog travnjaka, ali Alan je preporučio ponovno zasijavanje tog područja jer je to puno jeftinije.

2. Pikiranje mladih sadnica

Nakon što sadnice počnu rasti i dosegnu visinu od oko 2,5 centimetra, stručnjak za vrtlarenje preporučuje da im se da više prostora.

"Posudu napunim kompostom do malo ispod ruba, a zatim je lagano lupnem o podlogu kako bi se slegnuo. Dobra je ideja osigurati da površina bude glatka. Zatim koristim štapić za sadnju (dibber) sa šiljastim vrhom koji gurnem niz stijenku posude kako bih lakše izvadio sadnice.

Možete koristiti i običnu olovku ako želite. Potom ih prebacim na površinu komposta i razdvajam sadnice držeći ih za gornju polovicu", rekao je Alan.

Nakon što Alan napravi rupu u kompostu, pažljivo položi sadnicu i lagano utisne kompost oko njenog korijena.

Pripazite da ih posadite na razmak od nekoliko centimetara kako bi imale dovoljno mjesta za rast. Kada prođe opasnost od mraza, mogu se posaditi vani, piše Express.

3. Sadnja sjemena u povrtnjaku

Još jedan posao za travanj koji Alan preporučuje je uređenje povrtnjaka.

"Ako imate povrtnjak ili razmišljate o tome da ga imate, sada je izvrsno vrijeme za sijanje sjemena na otvorenom. Bilo da sadite u tlu ili u povišenim gredicama, uvijek obogatite zemlju organskim poboljšivačem tla i dodajte malo gnojiva od krvi, kostiju i ribljeg brašna", kazao je Alan.

"Najjednostavniji i najpraktičniji način sijanja povrća je u redovima. Koristim vrtlarsku špagu koja me vodi kako bi svaki red bio ravan i kako bih bio siguran da su razmaknuti na pravu udaljenost", dodao je.

4. Sadnja otpornih trajnica

Travanj je također izvrsno vrijeme za sadnju otpornih trajnica, a Alan kaže da bi to trebalo biti "na vrhu vašeg popisa" obveza.

Stručnjak za vrtlarstvo naveo je nekoliko primjera, poput udovičice (scabious), paprati, engleske lavande i otpornog geranija.

5. Sadnja trešnje

Alan je nastavio: "Sada je izvrsno vrijeme da u svoj vrt dodate trešnju. Najspektakularniji prizor je upravo cvat trešnjinih stabala".

Važno je odabrati onu koja će odgovarati vašem vrtu po veličini i boji. Ako imate puno prostora, Alan preporučuje sortu Prunus Starlight, koja može narasti do četiri metra visine.

POGLEDAJTE GALERIJU

