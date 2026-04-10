Ona je kraljica vrta: Cijenjena zbog duge sezone cvatnje i spektakla boja koji stvara

Iako je poznata kao kraljica jesenskih vrtova, pripreme za njezinu raskošnu cvatnju počinju upravo na proljeće, zbog čega smo je i odabrali za biljku tjedna.

Sada je idealno vrijeme za sadnju gomolja koji će, s dolaskom kasnog ljeta, vrtove pretvoriti u spektakl boja. Ova biljna vrsta, podrijetlom iz planinskih područja Meksika, s pravom se ubraja među najcjenjenije ukrasne biljke u svijetu. Njezina sposobnost dugotrajne cvatnje, od sredine ljeta sve do pojave prvih mrazova, čini je nezamjenjivim elementom u uređenju vrtova tijekom kasnog ljeta i jeseni, piše Nature Hills.

Foto: Shutterstock

Raznolikost cvjetova i dugotrajna cvatnja

Ključni razlog popularnosti dalija jest njihova iznimna raznolikost. S više od 50.000 registriranih kultivara, rijetko koja biljna vrsta nudi toliki raspon oblika, veličina i boja. Promjer cvjetova varira od minijaturnih, veličine nekoliko centimetara, do vrlo krupnih, koji mogu premašiti 30 centimetara i kolokvijalno se nazivaju "veličine tanjura". Paleta boja obuhvaća gotovo cijeli spektar, od bijele, preko pastelnih ružičastih i žutih tonova, do intenzivnih narančastih, tamnocrvenih i gotovo crnih nijansi. Značajno je da u spektru nedostaje isključivo čista plava boja.

Osim vizualne privlačnosti, dalije su cijenjene i zbog duge sezone cvatnje, koja traje kontinuirano do pojave prvog jačeg mraza. Zbog toga su iznimno pogodne za uporabu kao rezano cvijeće. Dodatna je prednost što redovito uklanjanje ocvalih cvjetova ili rezanje cvjetova za vazu potiče biljku na stvaranje novih pupova. Kao rezani cvijet, dalija u vazi zadržava svježinu i do tjedan dana, čime pridonosi estetici interijera.

Foto: Shutterstock

Uzgoj i specifičnosti njege

Uzgoj dalija, međutim, podrazumijeva i određene izazove. Njihov primarni nedostatak jest osjetljivost na niske temperature. Budući da su tropskog podrijetla, dalije ne podnose mraz, koji uzrokuje brzo propadanje nadzemnog dijela biljke. U kontinentalnim klimatskim uvjetima to podrazumijeva nemogućnost prezimljavanja gomolja u tlu. Stoga je svake jeseni, nakon prvog mraza, gomolje potrebno pažljivo izvaditi iz zemlje, očistiti i uskladištiti na suhom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od smrzavanja, do sljedeće sezone sadnje.

Dodatni izazov predstavljaju kultivari visokog rasta. Njihove stabljike, unatoč debljini, mogu biti krhke i sklone lomljenju pod težinom krupnih cvjetova ili uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta poput jakog vjetra ili kiše. Stoga je nužno osigurati potporu, primjerice u obliku kolca ili kaveza, kako bi se održala stabilnost i zdravlje biljke. Preporučuje se postavljanje potpornja prilikom sadnje kako bi se izbjegla kasnija oštećenja gomolja i korijenskog sustava.

Toksična za kućne ljubimce

Osim estetske vrijednosti, dalije posjeduju i druge, manje poznate karakteristike. Potrebno je istaknuti da su određeni dijelovi biljke blago toksični za kućne ljubimce; konzumacija lišća ili gomolja kod pasa i mačaka može uzrokovati blaže gastrointestinalne smetnje. U vrtu su također podložne napadu štetnika, posebice puževa, koje privlače mladi izdanci.

Povijest dalije je iznimno bogata. Asteci su je koristili ne samo u ornamentalne svrhe, već i kao prehrambeni resurs, s obzirom na jestivost njezinih gomolja, dok su šuplje stabljike korištene kao cijevi za vodu. Biljka je dobila ime po švedskom botaničaru Andersu Dahlu, koji ju je prvotno klasificirao kao povrće. Dalija je 1963. godine službeno proglašena nacionalnim cvijetom Meksika, a u floriografiji simbolizira unutarnju snagu, eleganciju i kreativnost.

Petkom na portalu Net.hr čitajte o održavanju i manje poznatim činjenicama o biljkama.

POGLEDAJTE GALERIJU

