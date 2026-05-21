Je li moguće da je vidio budućnost? Svi pričaju o proročanstvu iz 2022. koje se ostvarilo

Misteriozni korisnik društvene mreže X nadimka Soothsayer (u prijevodu: prorok), osoba koja se predstavila kao astrolog, ovih je dana itekako spominjan u raznim internetskim kutcima jer se ispostavilo da je još 11. lipnja 2022. godine sve točno predvidio.

A tog je dana napisao da će pandemiji COVID-19 doći kraj negdje tijekom 2023. godine, ali i da će čovječanstvo tri godine kasnije snaći problemi s hantavirusom.

Činjenično gledano, Soothsayer je u oba slučaja bio u pravu, pa sada brojni raspravljaju o tome kako je to mogao znati, je li možda vidovnjak, putnik kroz vrijeme, srećković ili samo običan čovjek se odlično sa svima poigrao.

Naime, kada govorimo o COVID-19, te 2022. godine bilo je prilično jasno da se situacija smiruje te je samo trebalo dočekati da Svjetska zdravstvena organizacija proglasi kraj globalne zdravstvene izvanredne situacije, što je i uslijedilo 5. svibnja 2023. godine.

Što se tiče hantavirusa, nije on za čovječanstvo baš ništa novo ili ekskluzivno, pa bismo mogli kazati da je Soothsayer mogao uz njega navesti bilo koju godinu i opet ispasti u pravu.

Istina, neosporno je da se hantavirus našao u središtu medijske pažnje otkako se pojavio na kruzeru MV Hondius i pritom odnio tri života, ali ako ga je Soothsayer spomenuo u kontekstu nove pandemije, naglasimo da je glavni ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus jasno i glasno poručio: "Ovo nije još jedan COVID."

Bilo kako bilo, status te osobe izazvao je ovih dana golemu pažnju, čak do te mjere da se Yahoo upustio u provjeru činjenica i utvrdio da je doista napisan tada kada je rečeno, odnosno da je autentičan.

"Ovo je samo jeziva slučajnost, a ne proročanstvo", zaključila je umjetna inteligencija.

Zanimljivo, Soothsayer se prestao oglašavati na platformi X iste godine kada je i ostavio svoje "pretkazanje" i čini se da se tamo više nema namjeru vraćati.