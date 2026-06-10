Nakon poniženja na spoju odlučila se za promjenu: Izgubila je 82 kile i sve ostavila bez riječi

Život Heather Flode dugo je bio obilježen brojem na vagi. Sa 161 kilogramom, svakodnevica je bila ispunjena izazovima, kako fizičkim tako i emocionalnim.

Suočavala se s odbijanjem i osudom, a posebno bolna bila su iskustva u romantičnim odnosima. Upravo je jedan takav trenutak postao prijelomnica koja joj je zauvijek promijenila život.

Nakon spoja s muškarcem koji joj se sviđao, doživjela je ono čega se pribojavala. Otvoreno joj je rekao da ga ne zanima zbog njezine težine.

Taj bolni susret postao je nulta točka njezine transformacije, trenutak u kojem je odlučila da više nikada neće dopustiti da je itko definira prema njezinu izgledu. Korak po korak, dan po dan, kilogrami su se topili, a njezina izdržljivost i samopouzdanje rasli su. Tijekom tri i pol godine, prirodnim putem izgubila je nevjerojatna 82 kilograma.

Danas ne samo da je uspješna trenerica, već je postavila pred sebe novi, još veći izazov – priprema se za natjecanje u bodybuildingu.

Ironično, muškarci koji su je nekoć odbijali zbog izgleda, sada joj se javljaju, no ona je usredotočena na svoje ciljeve i na zajednicu koju je izgradila.