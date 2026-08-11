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INCIDENTI IZ PROŠLOSTI /

Gorica i Hajduk pred važnim dvobojem, poznate i cijene ulaznica: Što će reći Torcida?

Gorica i Hajduk pred važnim dvobojem, poznate i cijene ulaznica: Što će reći Torcida?
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Foto: LUKA KOLANOVIC/imago sportfotodienst/Profimedia

Sada je pred Hajdukom novo gostovanje, a ostaje vidjeti hoće li nedjeljni dvoboj u Velikoj Gorici proći bez novih polemika

11.8.2026.
10:15
Sportski.net
LUKA KOLANOVIC/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hajduk i Gorica u nedjelju će u Velikoj Gorici tražiti prvu pobjedu u novoj sezoni SuperSport HNL-a. Susret 3. kola na rasporedu je u 21 sat.

Nakon uvodna dva kola obje momčadi imaju razloga za nezadovoljstvo. Gorica je bez bodova, dok je Hajduk osvojio samo jedan. Splićani su izgubili od Varaždina 2:1, a potom odigrali 2:2 protiv Istre 1961.

Uoči dvoboja Gorica je objavila i detalje prodaje ulaznica. Navijači Hajduka bit će smješteni na tribini C1 i C2, a ulaznica za gostujući sektor stoji 15 eura. Prodaja za gostujuću tribinu odvija se isključivo preko Hajduka.

Za domaće navijače ulaznice se mogu nabaviti putem sustava Sportify ili na blagajni Zapad, koja će biti otvorena u petak, subotu i nedjelju. Cijene se kreću od 12 do 18 eura, dok članovi mogu kupiti ulaznice po cijeni od 8 do 14 eura.

Cijene ulaznica ponovno privlače pažnju i zbog događaja iz prvog kola. Tada je gostovanje Hajduka u Varaždinu bilo popraćeno sporom oko cijene ulaznica za gostujući sektor.

Varaždin je prvotno tražio 18 eura, nakon čega je Torcida pozvala na bojkot. Cijena je potom spuštena na 10 eura, a na utakmici se okupilo oko 150 pripadnika Torcide.

Nakon susreta na južnoj tribini Varaždina zapaljeno je više od 50 sjedalica, dok ih je desetak oštećeno. Zbog nastale štete Varaždin je podnio kaznenu prijavu policiji.

Sada je pred Hajdukom novo gostovanje, a ostaje vidjeti hoće li nedjeljni dvoboj u Velikoj Gorici proći bez novih polemika.

HajdukGoricaTorcida
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