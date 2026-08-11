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AKCIJA SPAŠAVANJA /

Četvero nautičara zapelo kod Dugog otoka: Kapetanija krenula u noćnu akciju

Četvero nautičara zapelo kod Dugog otoka: Kapetanija krenula u noćnu akciju
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Nasukana brodica ostala je na mjestu nesreće te će biti uklonjena nakon završetka očevida

11.8.2026.
10:50
Jaga Komazec
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
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Četvero nautičara spašeno je nakon što se brodica u ponedjeljak navečer nasukala kod rta Oključić, na sjeverozapadnoj strani Dugog otoka.

Dojava o nesreći stigla je u MRCC Rijeka u 22.57 sati, nakon čega su prema mjestu nasukanja isplovili službenici Lučke kapetanije Zadar iz Velog Rata.

Na nasukanoj brodici zatekli su četveročlanu posadu, koju su evakuirali na spasilačko plovilo i prevezli u Veli Rat. Ondje su stigli nešto poslije ponoći, a spašene je potom pregledao zdravstveni djelatnik.

Dvoje lakše ozlijeđenih

Kod dvije osobe utvrđene su lakše ozljede koje su sanirane na mjestu događaja, nakon čega su nautičari prevezeni prema polazišnoj lokaciji.

Nasukana brodica ostala je na mjestu nesreće te će biti uklonjena nakon završetka očevida, o trošku vlasnika. Onečišćenje mora nije uočeno.

NautičariNasukani BrodLučka KapetanijaZadarDugi Otok
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